Штрафы за спам — за какую рекламу придется заплатить в 2025 году

Человек держит в руке смартфон. Фото: Unsplash

Людям по всему миру чуть ли не ежедневно поступает миллиарды писем с рекламой или со спамом. Благодаря рекламе мы решаем, покупать нам тот или иной продукт или услугу. Но иногда рекламы бывает много, что создает неудобства потребителям.

В Госпродпотребслужбе рассказали, как украинцам отказаться от надоедливой рекламы и какие штрафы существуют в Украине за рассылку спама.

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Как пояснили специалисты, 30 мая 2023 года Закон Украины "О рекламе" дополнили статьей 14-3, в которой запретили отправлять рекламу в форме спама, если потребитель не предоставил свое предварительное письменное согласие на это. Под запрет попала реклама в форме спама, а именно:

массовые звонки с использованием любых технологий коммуникаций;

письма на электронную почту.

Рекламировать что-либо во время телефонных звонков или других сетевых идентификаторов можно, если у потребителя есть возможность бесплатно и в любое время запретить использовать свои данные.

За нарушение на распространителя рекламы налагается штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 51 тыс. грн.

Напомним, что в Украине еще в 2023 году сделали более жесткими правила размещения рекламы на телевидении, интернете и социальных сетях. Таким образом нормы закона "О рекламе" и других украинских законов Украины привели в соответствие с требованиями ЕС.

Также в прошлом году в Украине ввели запрет на любую рекламу азартных игр и букмекерских контор. Соответствующее постановление приняло правительство.