Штрафи за спам — за яку рекламу доведеться заплатити у 2025 році

Людина тримає у руці смартфон. Фото: Unsplash

Людям по всьому світу мало не щодня надходить мільярди листів з рекламою або зі спамом. Завдяки рекламі ми вирішуємо, купувати нам той чи інший продукт чи послугу. Та іноді реклами буває забагато, що створює незручності споживачам.

У Держпродспоживслужбі розповіли, як українцям відмовитися від надокучливої реклами та які штрафи існують в Україні за розсилку спаму.

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Як пояснили спеціалісти, 30 травня 2023 року Закон України "Про рекламу" доповнили статтею 14-3, у якій заборонили надсилати рекламу у формі спаму, якщо споживач не надав свою попередню письмову згоду на це. Під заборону потрапила реклама у формі спаму, а саме:

масові дзвінки з використанням будь-яких технологій комунікацій;

листи на електронну пошту.

Рекламувати будь-що під час телефонних дзвінків чи інших мережевих ідентифікаторів можна, якщо у споживача є можливість безплатно та у будь-який час заборонити використовувати свої дані.

За порушення на розповсюджувача реклами накладається штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 51 тис. грн.

Нагадаємо, що в Україні ще у 2023 році зробили більш жорсткішими правила розміщення реклами на телебаченні, інтернеті та соціальних мережах. Таким чином норми закону "Про рекламу" та інших українських законів України привели у відповідність до вимог ЄС.

Також торік в Україні запровадили заборону на будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Відповідну постанову ухвалив уряд.