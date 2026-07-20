"Доступных лекарств" стало больше: какие препараты украинцы получат бесплатно или со скидкой

Фармацевт в аптеке, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцам, лечащим сердечно-сосудистые заболевания, станет немного легче сэкономить на лекарствах. Правительство расширило программу "Доступные лекарства", добавив в нее еще 260 новых препаратов. Большинство из них можно будет получить совершенно бесплатно, а за часть придется лишь немного доплатить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Какие препараты теперь можно получить

В обновленный перечень включили 260 новых торговых наименований лекарств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Из них:

173 препарата пациенты могут получить бесплатно;

87 препаратов — с частичной доплатой.

Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться к своему врачу и получить электронный рецепт.

Почему программу расширили

В Минздраве пояснили, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в Украине. Именно они являются причиной почти 68% всех смертей. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, до 80% таких случаев можно было бы избежать, если бы вовремя выявлять болезни, проходить профилактические осмотры и регулярно принимать необходимые лекарства.

В списке стало больше украинских препаратов

На этот раз в программу также добавили больше лекарств украинского производства. Речь идет о:

67 однокомпонентных препаратов;

35 комбинированных препаратов, которые производятся в Украине.

Сейчас в программу "Доступные лекарства" входит уже 1 038 препаратов. Получить их можно в 17 470 аптеках по всей Украине, которые работают по этой программе. За все время существования программы бесплатными или льготными лекарствами уже воспользовались более 6,4 миллиона украинцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут требовать компенсацию за врачебную ошибку, если действия или бездействие медика нанесли вред здоровью. Пострадавший может обратиться с жалобой к руководству медучреждения, Минздраву или правоохранительным органам, а также подать иск в суд о возмещении материального и морального ущерба.

Также Новини.LIVE сообщают о бесплатных услугах в стационарах. Пациенты имеют право бесплатно получать анализы, обследования, лекарства, питание и другие медицинские услуги. Если в больнице требуют оплату за услуги, которые покрывает государство, пациентам рекомендуют обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или подать официальную жалобу.