Доступные кредиты под угрозой: как государство может лишить бизнес дешевых кредитов

В руке — папка, наличные и банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Задолженность государства перед банками по программе доступных кредитов "5-7-9" достигла почти 9 миллиардов гривен. Только за первое полугодие 2026 года сумма невыплаченных компенсаций выросла более чем на полтора миллиарда гривен. Показатель вырос в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Ситуация указывает на несоответствие между заявленными условиями программы и реальными возможностями страны.

Об этом сообщает Экономическая правда, передают Новини.LIVE.

Кредиты растут быстрее бюджета

По данным специалистов, по состоянию на начало июля 2026 года льготный кредитный лимит достиг 189,3 млрд грн.

Главными причинами роста нагрузки на бюджет стали:

правительственные инициативы под 0% для покупки энергооборудования, увеличение лимитов для инвестиций до 250 млн грн и льготные ставки от 1% до 5% для предприятий в прифронтовых зонах;

масштабы привлечения средств. За шесть лет работы программы предприниматели получили более 137 тысяч кредитов на сумму, превышающую 500 миллиардов гривен;

исчезновение сезонности. Если раньше накопленные долги погашались в начале года, то в 2026 году высокая задолженность зафиксирована даже в середине года.

Что это означает для банков и заемщиков

В Министерстве финансов отмечают, что речь идет о так называемой квазизадолженности. Это процесс, при котором возврат основной суммы кредита полностью лежит на предпринимателях.

Государство, в свою очередь, задерживает выплату разницы между рыночной и льготной ставками именно банкам. Это создает ряд негативных последствий.

Банки вынуждены ждать причитающихся им выплат, что может ударить по небольшим частным финансовым учреждениям. На данный момент проверки не выявили фактов взимания из бизнеса скрытых комиссий. Однако банки уже начинают осторожнее выдавать новые льготные кредиты или отдают предпочтение исключительно рыночным займам.

Прогнозы и будущее программы

По прогнозам Национального банка Украины, к концу 2026 года сумма задолженности по программе "5-7-9" может легко вырасти до 10 миллиардов гривен.

Несмотря на финансовое давление, программа остается крайне важной для бизнеса, который возобновляет производство или работает в условиях военного положения. Однако эксперты предупреждают: без привлечения дополнительных источников финансирования дальнейшее накопление долга рискует подорвать доверие банков к государственным гарантиям.

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