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Доступные кредиты и мини-ТЭЦ — как Нацбанк поможет в восстановлении энергетики

11 июня 2024 13:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Энергосистема страны получит поддержку — детали решения Нацбанка
Установка солнечных панелей. Фото: eco-electrics.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение, призванное расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны. Благодаря этому станут доступнее кредиты для домохозяйств, малого и среднего бизнеса на покупку энергооборудования.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

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Поддержка в восстановлении энергетики

Как отметил глава правительства, теперь банкам будет по силам нарастить кредитный портфель в полтора раза, что будет способствовать развитию проектного кредитования, в частности оперативному восстановлению энергетической инфраструктуры.

Соответствующее решение является частью общей стратегии, которая позволит в реализации децентрализации энергосистемы Украины.

"Мы даем украинским семьям, ОСМД, бизнесу, общинам возможности усилить собственную энергетическую устойчивость", — сообщил Шмыгаль.

Среди инициатив:

  • льготные кредиты на энергооборудование;
  • упрощенное подключение новых установок;
  • гранты для установки солнечной генерации и тепловых насосов.

"Одновременно государство и общины устанавливают мини-ТЭЦ по всей стране. Совместно работаем над тем, чтобы в украинских домах было светло", — добавил премьер.

Строительство электростанций госпредприятиями

На днях в госпредприятии "Укрзализныця" рассказали, что намерены построить в разных регионах страны собственные газовые электрические станции суммарной мощностью 250 МВт, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме. Воплощать соответствующие планы могут начать уже текущим летом.

По предварительным оценкам, генерация электроэнергии суммарной мощностью 250 МВт позволила бы покрыть потребности предприятия в энергопитании объектов критической инфраструктуры, а также потребителей, подключенных к распределительной сети УЗ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве и области 11 июня будут отключать почасово электричество для потребителей. Также будут применяться отключения и для других регионов, в частности, для Донецкой, Днепропетровской и Одесской области.

Также мы писали, что из-за дефицита в энергосистеме графики отключения света могут быть изменены. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры.

сфера энергетики
Денис Шмыгаль
электроэнергия
кредиты
ТЭЦ
НБУ

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