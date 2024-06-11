Энергосистема страны получит поддержку — детали решения Нацбанка

Доступные кредиты и мини-ТЭЦ — как Нацбанк поможет в восстановлении энергетики
В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение, призванное расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны. Благодаря этому станут доступнее кредиты для домохозяйств, малого и среднего бизнеса на покупку энергооборудования.
Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Поддержка в восстановлении энергетики
Как отметил глава правительства, теперь банкам будет по силам нарастить кредитный портфель в полтора раза, что будет способствовать развитию проектного кредитования, в частности оперативному восстановлению энергетической инфраструктуры.
Соответствующее решение является частью общей стратегии, которая позволит в реализации децентрализации энергосистемы Украины.
"Мы даем украинским семьям, ОСМД, бизнесу, общинам возможности усилить собственную энергетическую устойчивость", — сообщил Шмыгаль.
Среди инициатив:
- льготные кредиты на энергооборудование;
- упрощенное подключение новых установок;
- гранты для установки солнечной генерации и тепловых насосов.
"Одновременно государство и общины устанавливают мини-ТЭЦ по всей стране. Совместно работаем над тем, чтобы в украинских домах было светло", — добавил премьер.
Строительство электростанций госпредприятиями
На днях в госпредприятии "Укрзализныця" рассказали, что намерены построить в разных регионах страны собственные газовые электрические станции суммарной мощностью 250 МВт, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме. Воплощать соответствующие планы могут начать уже текущим летом.
По предварительным оценкам, генерация электроэнергии суммарной мощностью 250 МВт позволила бы покрыть потребности предприятия в энергопитании объектов критической инфраструктуры, а также потребителей, подключенных к распределительной сети УЗ.
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве и области 11 июня будут отключать почасово электричество для потребителей. Также будут применяться отключения и для других регионов, в частности, для Донецкой, Днепропетровской и Одесской области.
Также мы писали, что из-за дефицита в энергосистеме графики отключения света могут быть изменены. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры.
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