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Доступні кредити та міні-ТЕЦ — як Нацбанк допоможе у відбудові енергетики

11 червня 2024 13:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Енергосистема країни отримає підтримку — деталі рішення Нацбанку
Встановлення сонячних панелей. Фото: eco-electrics.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення, покликане розширити фінансування проєктів з відбудови енергетики країни. Завдяки цьому стануть більш доступні кредити для домогосподарств, малого й середнього бізнесу на купівлю енергообладнання.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

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Підтримка у відбудові енергетики

Як зазначив очільник уряду, тепер банкам буде під силу наростити кредитний портфель у півтора раза, що посприяє розвитку проєктного кредитування, зокрема оперативній відбудові енергетичної інфраструктури.

Відповідне рішення є частиною спільної Стратегії, що дозволить в реалізації децентралізації енергосистеми України.

"Ми даємо українським родинам, ОСББ, бізнесу, громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість", — повідомив Шмигаль.

Серед ініціатив:

  • пільгові кредити на енергообладнання;
  • спрощене підключення нових установок;
  • гранти на встановлення сонячної генерації та теплових насосів.

"Одночасно держава та громади встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні. Спільно працюємо над тим, аби в українських домівках було світло", — додав прем'єр.

Будівництво електростанцій держпідприємствами

Днями у держпідприємстві "Укрзалізниця" розповіли, що мають намір збудувати у різних регіонах країни власні газові електричні станції сумарною потужністю 250 МВт, з огляду на складну ситуацію в енергосистемі. Втілювати відповідні плани можуть почати вже поточного літа.

За попередніми оцінками, генерація електроенергії сумарною потужністю 250 МВт дала б змогу покрити потреби підприємства в енергоживленні об’єктів критичної інфраструктури, а також споживачів, які підключені до розподільчої мережі УЗ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві та області 11 червня будуть відключати погодинно електрику для споживачів. Також будуть застосовуватись відключення і для інших регіонів, зокрема для Донецької, Дніпропетровської та Одеської області.

Також ми писали, що через дефіцит в енергосистемі графіки відключення світла можуть бути зміненими. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури.

сфера енергетики
Денис Шмигаль
електроенергія
кредити
ТЕЦ
НБУ

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