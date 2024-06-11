Енергосистема країни отримає підтримку — деталі рішення Нацбанку

Доступні кредити та міні-ТЕЦ — як Нацбанк допоможе у відбудові енергетики
У Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення, покликане розширити фінансування проєктів з відбудови енергетики країни. Завдяки цьому стануть більш доступні кредити для домогосподарств, малого й середнього бізнесу на купівлю енергообладнання.
Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.
Підтримка у відбудові енергетики
Як зазначив очільник уряду, тепер банкам буде під силу наростити кредитний портфель у півтора раза, що посприяє розвитку проєктного кредитування, зокрема оперативній відбудові енергетичної інфраструктури.
Відповідне рішення є частиною спільної Стратегії, що дозволить в реалізації децентралізації енергосистеми України.
"Ми даємо українським родинам, ОСББ, бізнесу, громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість", — повідомив Шмигаль.
Серед ініціатив:
- пільгові кредити на енергообладнання;
- спрощене підключення нових установок;
- гранти на встановлення сонячної генерації та теплових насосів.
"Одночасно держава та громади встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні. Спільно працюємо над тим, аби в українських домівках було світло", — додав прем'єр.
Будівництво електростанцій держпідприємствами
Днями у держпідприємстві "Укрзалізниця" розповіли, що мають намір збудувати у різних регіонах країни власні газові електричні станції сумарною потужністю 250 МВт, з огляду на складну ситуацію в енергосистемі. Втілювати відповідні плани можуть почати вже поточного літа.
За попередніми оцінками, генерація електроенергії сумарною потужністю 250 МВт дала б змогу покрити потреби підприємства в енергоживленні об’єктів критичної інфраструктури, а також споживачів, які підключені до розподільчої мережі УЗ.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Києві та області 11 червня будуть відключати погодинно електрику для споживачів. Також будуть застосовуватись відключення і для інших регіонів, зокрема для Донецької, Дніпропетровської та Одеської області.
Також ми писали, що через дефіцит в енергосистемі графіки відключення світла можуть бути зміненими. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури.
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