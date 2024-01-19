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Доставка водительского удостоверения для украинцев заработала еще в пяти странах — как получить

19 января 2024 18:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Международная доставка водительского удостоверения — в какие страны страны Европы можно заказать
Автомобиль на дороге. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы. С 19 января эта услуга заработала еще в пяти странах Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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В какие страны Европы можно заказать водительское удостоверение

Одной из популярных услуг сервисных центров МВД является обмен водительского удостоверения. Она актуальна для многих наших сограждан, временно уехавших из Украины. Из-за такого спроса 19 января запустили международную доставку водительского удостоверения еще в пять стран — Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.

"За почти три месяца с введения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов", — сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что наибольший спрос на такую услугу есть в Польше. Также международная доставка водительского удостоверения доступна в Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию.

Как заказать водительское удостоверение за границу

Заказать доставку водительского удостоверения можно через Кабинет водителя по ссылке. После этого необходимо авторизироваться и выполнить следующие действия:

  • указать причину обмена удостоверения;
  • выбрать международную доставку;
  • ввести адрес получения заказа;
  • оплатить услугу.

После этого заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает Укрпоште. Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка осуществляется примерно через 15 дней.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять 960 грн.

"Эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, которое получли впервые на два года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные", — пояснили в сервисном центре МВД.

Напомним, что украинским автолюбителям с начала 2024 года придется платить гораздо больше за первую регистрацию автомобиля и за ряд услуг сервисных центров МВД. Например, цена сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения выросла в 32 раза.

МВД
Турция
Франция
Нидерланды
Австрия
Европа
водительское удостоверение
Болгария
Игорь Клименко
водители

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