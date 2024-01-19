Міжнародна доставка посвідчення водія — у які країни країни Європи можна замовити

Авто на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. З 19 січня ця послуга запрацювала ще у п'яти країнах Європи.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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Однією з популярних послуг сервісних центрів МВС є обмін посвідчення водія. Вона актуальна для багатьох наших співгромадян, які тимчасово виїхали з України. Через такий попит 19 січня запустили міжнародну доставку посвідчення водія ще у п'ять країн — Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію.

"За майже три місяці від запровадження сервісу отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів", — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зауважив, що найбільший попит на таку послугу є у Польщі. Також міжнародна доставка посвідчення водія доступна у Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію.

Як замовити посвідчення водія за кордон

Замовити доставку водійського посвідчення можна через Кабінет водія за посиланням. Після цього потрібно авторизуватися та виконати такі дії:

зазначити причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Після цього заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП "ІНФОТЕХ" та передає Укрпошті. Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на зазначену адресу. Міжнародна доставка здійснюється приблизно за 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія — 515 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон становитимуть 960 грн.

"Ця послуга актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення, яке отримали вперше на два роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані", — пояснили у сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, що українським автолюбителям від початку 2024 року доведеться платити значно більше за першу реєстрацію автомобіля та за низку послуг сервісних центрів МВС. Наприклад, ціна складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія зросла у 32 рази.