Україна
Дорожает уже неделю — за какой овощ украинцы начали платить больше

Дорожает уже неделю — за какой овощ украинцы начали платить больше

Дата публикации 1 февраля 2026 14:38
Морковь в Украине прибавляет в цене — какие причины
Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине из-за высокого спроса и нехватки качественной продукции дорожает морковь. Сейчас килограмм стоит от 8 до 14 гривен, что на 26% больше цен прошлой недели.

Об этом пишет EastFruit.

Читайте также:

Цены на морковь

Отмечается, что самой дорогой является качественная морковь, которая имеет хорошие товарные характеристики:

  • пригодная для длительного хранения;
  • пригодная для продажи в супермаркетах.

Морковь низкого качества или та, которую проблемно хранить продается дешевле, однако такой продукции на рынке все меньше.

Несмотря на нынешний рост цен, как отмечается в статье, в среднем морковь в Украине сейчас стоит на 63% дешевле, чем в этот же период в 2025 году. Это связано со спецификой сезона и проблемами, которые возникли у переработчиков еще во время уборки урожая.

Что будет дальше с ценами на морковь

Существует шанс, что цены на морковь будут расти в дальнейшем, особенно если торговые сети сохранят высокий спрос на продукцию. Но общая ценовая динамика все же будет зависеть от активности фермеров и их готовности отдавать свои запасы из хранилищ на рынок.

Ранее мы писали, что в магазинах в Украине импортные товары могут быть дешевле отечественных. Оказывается, на цены влияют большие объемы производства. Также рассказывали, что украинцы зимой чаще покупают цитрусовые. Известно, почему цены на эти фрукты могут быть высокими.

овощи магазины цены в Украине цены морковь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
