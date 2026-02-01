Морква в Україні додає у ціні — які причини

Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні через високий попит та брак якісної продукції дорожчає морква. Зараз кілограм коштує від 8 до 14 гривень, що на 26% більше від цін минулого тижня.

Ціни на моркву

Наголошується, що найдорожчою є якісна морква, яка має гарні товарні характеристики:

придатна для тривалого зберігання;

придатна для продажу в супермаркетах.

Морква нижчої якості або та, яку проблемно зберігати продається дешевше, однак такої продукції на ринку усе менше.

Попри нинішнє зростання цін, як зазначається у статті, у середньому морква в Україні нині коштує на 63% дешевше, ніж у цей самий період у 2025 році. Це пов'язано зі специфікую сезону та проблемами, які виникли у переробників ще під час збирання врожаю.

Що буде далі з цінами на моркву

Існує шанс, що ціни на моркву зростатимуть у подальшому, особливо якщо торговельні мережі збережуть високий попит на продукцію. Але загальна цінова динаміка все ж залежатиме від активності фермерів та їхньої готовності віддавати свої запаси зі сховищ на ринок.

