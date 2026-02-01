Відео
Україна
Дорожчає вже тиждень — за який овоч українці почали платити більше

Дорожчає вже тиждень — за який овоч українці почали платити більше

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 14:38
Морква в Україні додає у ціні — які причини
Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні через високий попит та брак якісної продукції дорожчає морква. Зараз кілограм коштує від 8 до 14 гривень, що на 26% більше від цін минулого тижня. 

Про це пише EastFruit

Читайте також:

Ціни на моркву

Наголошується, що найдорожчою є якісна морква, яка має гарні товарні характеристики:

  • придатна для тривалого зберігання;
  • придатна для продажу в супермаркетах.

Морква нижчої якості або та, яку проблемно зберігати продається дешевше, однак такої продукції на ринку усе менше.

Попри нинішнє зростання цін, як зазначається у статті, у середньому морква в Україні нині коштує на 63% дешевше, ніж у цей самий період у 2025 році. Це пов'язано зі специфікую сезону та проблемами, які виникли у переробників ще під час збирання врожаю.

Що буде далі з цінами на моркву

Існує шанс, що ціни на моркву зростатимуть у подальшому, особливо якщо торговельні мережі збережуть високий попит на продукцію. Але загальна цінова динаміка все ж залежатиме від активності фермерів та їхньої готовності віддавати свої запаси зі сховищ на ринок.

Раніше ми писали, що в магазинах в Україні імпортні товари можуть бути дешевшими за вітчизняні. Виявляється, на ціни впливають великі обсяги виробництва. Також розповідали, що українці взимку частіше купують цитрусові. Відомо, чому ціни на ці фрукти можуть бути високими. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
