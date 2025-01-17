Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Українські гривні в руках у військового ФОТО: Новини.LIVE

Під Новий рік державні закупівлі в Україні стають особливо щедрими, незважаючи на війну та економічні труднощі. Чиновники з прифронтових міст тішать себе дорогими авто, в ОП і Кабміні планують банкети та іноземні перельоти, а Держкіно виділяє майже півмільярда гривень на виробництво українських фільмів. Новини.LIVE розбиралися, на що витрачаються бюджетні гроші, поки країна б'ється за своє виживання.

Grand Cherokee для штурмовиків і "крузаки" для держохорони

Не дивлячись на війну, деякі чиновники не бажають відступати від традицій щорічно оновлювати свій автопарк. Так, управління державної охорони у вересні цього року уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser. Кожен автомобіль коштує 3,93 млн гривень, що є рекордною вартістю серед усіх автомобілів придбаних через Prozorro у 2024 році. Загальна вартість контракту - 15,73 млн гривень.

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Майже втричі більше на купівлю автівок витратили в держпідприємстві "Ліси України", яке в середині листопада придбало одразу 27 повнопривідних позашляховиків Toyota Hilux 2.4 у комплектації "Бізнес" за 42,3 млн грн. Або по 1,6 млн за кожен.

У Слов'янській міській раді Донецької області за два місяці до Нового року придбали білий перламутровий позашляховик Mitsubishi FL Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 року за 2,1 млн грн.

Закупилися новим авто і в Департаменті поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Згідно з інформацією опублікованою на Prozorro, 25 листопада, штурмовики придбали позашляховик Jeep G.Cherokee L 3.6 Limited за 2,3 млн грн. Однак швидко передумали і 4 грудня достроково розірвали контракт.

Jeep G.Cherokee L 3.6 Limited ФОТО:guideautoweb.com

У прифронтовому Покровську, який щодня потерпає від постійних обстрілів і де нещодавно закрилося останнє відділення "Укрпошти", місцеві чиновники вирішили придбати автомобіль за майже два мільйони гривень. Згідно з тендером, 25 грудня, Покровська міська рада уклала договір на придбання автомобіля за 1,8 млн гривень. У міськраді вказують, що машина буде призначена для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями. Поставити авто підрядник повинен у Дніпро до 30 квітня 2025 року. Йдеться про маловідому марку AVTOSNAB. До слова, на початку цього року, міська влада Покровська оголосила ще один тендер на послуги з надання в користування програмним продуктом Microsoft 365 Business Premium. На неї планують витратити 750 тис. грн.

Водночас у в Кабміні та ВР автопарк вирішили не оновлювати.

Банкет на півтора мільйона і закордонні перельоти

Тим часом в ОП і Кабміні під Новий Рік планували іноземні перельоти та офіційні зустрічі. Так, 31 грудня Держуправління справами президента (ДУСя) замовило послуги нерегулярних авіаперевезень на чолі з президентом на 141 млн грн. А через кілька днів, уже 2025 року, у ДУСі уклали ще один договір на авіаперевезення на 37,8 млн грн. Стільки президент планує "налітати" наступного року.

Понад 100 млн грн на перельоти офіційних делегацій планують витратити і в Кабміні. Там на ці цілі наприкінці минулого року і на початку цього уклали два контракти вартістю 90,1 та 20 млн грн.

Не обійшлося і без традиційних витрат на організацію банкетів. Ще у вересні цього року ДУСя замовила послуги з організації обслуговування та забезпечення заходів, а також офіційних прийомів за участю президента продуктами харчування на 1,2 млн грн. Термін поставки послуги вказано 31 грудня. Будь-яких подробиць щодо тендера немає. Переможцем стало ДП "Гарант-Сервіс", що спеціалізується на організації заходів із вищими особами держави.

До слова, це ж підприємство в середині вересня цього року закупило майже 1,5 тис. пляшок горілки на суму понад 190 тис. грн, а також 828 пляшок вина, шампанського, бренді та коньяку - на 134 тис. грн.

Перевірка декларацій для СБУ і пошуки нового глави "Нафтогазу"

Зустрічаються також вельми неоднозначні тендери. Наприклад, НАК "Нафтогаз України" оголосив тендер на послуги рекрутингових агентств для пошуку нового голови правління компанії.

Згідно з оголошенням, переможець тендеру має впродовж 10 днів після підписання договору провести детальний моніторинг відповідного ринку та надати інформацію про кандидатів, ще 10 днів піде на їхній добір, проведення з ними співбесід та надання укороченого списку (3-5 осіб). Далі — організація співбесід кандидатів із замовником, надання інформації про відгуки, враження про них, консультування та відбір кандидата-фіналіста. Очікувана вартість тендеру становить 4,57 млн грн.

А в СБУ, з метою полегшити життя своїм співробітникам при заповненні декларацій, 19 грудня, уклали угоду про постачання програмно-апаратного комплексу для перевірки декларацій на 16,9 млн грн.

СБУ придбали комплекс для перевірки декларацій ФОТО: prozorro.gov.ua

Згідно з документацією, комплекс необхідний для проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій суб'єктів декларування СБУ, повідомлень про суттєві зміни, повідомлень про відкриття валютного рахунку відповідно до вимог законодавства України. Тобто фактично цей комплекс має допомагати представникам СБУ правильно заповнювати декларації.

Фільми на півмільярда гривень від Держкіно

Активізували закупівлі під Новий Рік і Державне агентство України з питань кіно, яке напередодні нового року уклало майже 50 договорів на виділення коштів для виробництва українських фільмів на загальну суму 476 млн грн.

Серед найдорожчих картин, які фінансуватимуться за державний кошт: "Наша Файта" (30 млн), "Лютий привіт" (25 млн), "Дім з химерами" (24 млн), "Чому я вбив Бандеру" (24 млн), "Зустрічайте, Освобажденіє" (21,7 млн) та інші.

Держкіно уклало майже 50 договорів на виробництво українських фільмів на загальну суму 476 млн грн ФОТО: prozorro.gov.ua

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю сонцезахисних штор для своїх вагонів на 7 млн грн. Як вказано в тендері вказано, залізничники хочуть придбати 782 широкі штори по 7 500 грн за штуку. Окрім цього планується закупити 158 вузьких сонцезахисних штор по 7 000 грн за штуку.



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