Стоимость аренды квартир в городах Украины и Европы — сравнение цен на март 2025 года

На сколько отличаются на аренду квартиры городах Украины и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на недвижимость в Украине продолжают расти, как и спрос на аренду квартир. В 2025 году украинцам вряд ли стоит ожидать снижения стоимости арендного жилья. С начала года цены на аренду уже повысились на 1,5%, а весной их рост может ускориться. В европейских городах снять квартиру тоже стоит недешево. Правда, высокий уровень заработной платы в Европе это в значительной степени компенсирует.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит снять квартиру в Украине и ЕС, а также как соотносятся цены на аренду и средние зарплаты в европейских столицах и украинских городах.

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Для сравнения стоимости аренды в крупнейших украинских городах мы использовали статистические данные крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo. Чтобы узнать, где выгоднее снимать квартиру мы сравнили цены на 1-комнатную квартиру вне пределов центра города, а также соотношение арендной стоимости к средним зарплатам, которые получают жители города.

Цены на аренду квартир в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Самые высокие цены на аренду жилья наблюдаются в Киеве (14 942,40 грн). Это вполне ожидаемо, поскольку Киев является столицей и крупнейшим экономическим центром страны. Вторым по стоимости аренды является Львов — 13 703,30 грн. Это объясняется большим количеством переселенцев, которые снимают квартиры в западных областях Украины, а также туристической привлекательностью города.

Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в Харькове (6 432,84 грн) и Одессе (6 676,47 грн). Эти города в последнее время страдают от вражеских обстрелов, поэтому цены на недвижимость там несколько ниже, чем в целом по Украине.

Самый высокий процент соотношения цен на аренду к средней зарплате наблюдается в Днепре (69,2%) и Ужгороде (68,2%). Жители этих городов тратят значительную часть своих доходов на аренду жилья. Впрочем, без учета Харькова и Одессы — городов в которых низкая стоимость недвижимости связана с безопасностью — аренда квартиры в других областных центрах Украины "съедает" большую часть доходов граждан.

Для сравнения стоимости аренды жилья в Киеве и столицах Европы мы также использовали статистику базы данных Numbeo. Для точности и удобства расчетов мы пересчитали стоимость аренды и размер средних зарплат в евро.

Цены аренду жилья в Киеве и столицах ЕС. Инфографика: Новини.LIVE

Самая высокая стоимость аренды жилья среди анализируемых городов наблюдается в Берлине (897,96 евро), что в целом также ожидаемо, поскольку Германия является одной из самых развитых экономик ЕС, а Берлин — популярный международный центр.

В Варшаве и Праге также демонстрируют достаточно высокие цены на аренду — 800,10 евро и 769,39 евро соответственно. А вот снять квартиру в Бухаресте стоит не намного больше, чем в Киеве — 375,38 в столице Румынии, против 330,56 евро в украинской столице.

Самый низкий процент соотношения аренды к средним зарплатам наблюдается в Берлине (31,5%) и Бухаресте (31,6%). Жители этих городов тратят значительно меньшую часть своих доходов на аренду жилья по сравнению с украинцами.

В случае Берлина это связано с высокими зарплатами. А вот в Бухаресте цены на аренду, по сравнению с другими европейскими столицами, действительно низкие. В Киеве ситуация с соотношением аренды к средним зарплатам, мягко говоря, печальная. Жители столицы Украины вынуждены отдавать за жилье более 61% своих доходов.

Что будет с ценами на аренду в Украине

По данным Государственной службы статистики, в феврале 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7 326 гривен, что на 1,5% больше по сравнению с началом года.

Лидером стоимости аренды остается Закарпатская область, где месячная плата достигла 11 769 гривен. На втором месте — Львовская область с показателем 10 626 гривен, что на 1,7% выше январских значений. Замыкает тройку Ровенская область, где стоимость аренды выросла на 3,5% и составляет 10 234 гривны.

В Киеве аренда однокомнатной квартиры увеличилась на 1,5%, достигнув 9 777 гривен. Столица занимает четвертое место по дороговизне аренды жилья. В то же время самая доступная аренда наблюдается в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 623 гривны) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Этой весной украинцев ожидает очередное повышение цен на аренду жилья. По мнению экспертов, увеличение спроса станет основным фактором роста цен, особенно в отдельных городах.

Как отмечает руководитель сектора по развитию продаж OLX Оксана Остапчук, в областных центрах на западе страны аренда может значительно подорожать. Уже в марте-апреле традиционно растет активность на рынке, что приведет к повышению стоимости.

С этим утверждением согласна также обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее оценке, в период активного спроса арендные ставки могут вырасти на 8-10% в долларовом эквиваленте. В первую очередь это коснется крупных городов, где проживает значительное количество переселенцев. Подорожание особенно будет ощутимо в таких городах как Львов и Днепр, а также региональных хабах — Виннице, Черкассах и Кропивницком.

Кроме того, рост цен ожидается в городах с уже повышенным спросом, таких как Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь и Черновцы. В списке также Винница, Белая Церковь и Житомир.

По мнению аналитиков, весной подорожают квартиры, которые наиболее популярны на рынке. В эту категорию входят:

одно- и двухкомнатные квартиры площадью 45-65 кв. м;

жилье с просторными кухнями-гостиными, подходящими для зонирования;

квартиры расположены на 2-7 этажах, для удобства передвижения без лифта;

пик спроса, по прогнозам, придется на середину апреля и продлится до середины июня.

В 2025 году рынок недвижимости Украины претерпит значительные изменения. Война и экономическая нестабильность повлияли на структуру спроса, открыв новые возможности для заработка. Стало известно, как владельцы жилья и инвесторы могут получать доход через аренду, перепродажу недвижимости или субаренду коммерческих помещений.

Кроме того, важно учитывать, что во время военного положения арендные отношения в Украине претерпели определенные изменения, в частности относительно процедуры выселения квартирантов. Владельцы недвижимости должны помнить, что военное положение влияет на правоотношения, но не прекращает их.