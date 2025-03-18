Вартість оренди квартир у містах України та Європи — порівняння цін на березень 2025 року

На скільки відрізняються на оренду квартири містах України та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на нерухомість в Україні продовжують зростати, як і попит на оренду квартир. У 2025 році українцям навряд чи варто очікувати зниження вартості орендного житла. З початку року ціни на оренду вже підвищилися на 1,5%, а навесні їх зростання може прискоритися. В європейських містах винайняти квартиру теж коштує недешево. Щоправда, високий рівень заробітної плати в Європі це значною мірою компенсує.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує винайняти квартиру в Україні та ЄС, а також як співвідносяться ціни на оренду та середні зарплати в європейських столицях та українських містах.

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Для порівняння вартості оренди в найбільших українських містах ми використали статистичні дані найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo. Щоб дізнатися, де вигідніше винаймати житло, ми порівняли ціни на 1-кімнатні квартири поза межами центру міста, а також співвідношення орендної вартісності до середніх зарплат, які отримують містяни.

Ціни на оренду житла в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Найвищі ціни на оренду житла спостерігаються у Києві (14 942,40 грн). Це досить очікувано, оскільки Київ є столицею та найбільшим економічним центром країни. Другим за вартістю оренди є Львів — 13 703,30 грн. Це пояснюється великою кількістю переселенців, які винаймають квартири у західних областях України, а також туристичною привабливістю міста.

Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовані в Харкові (6 432,84 грн) та Одесі (6 676,47 грн). Ці міста останнім часом страждають від ворожих обстрілів, тож ціни на нерухомість там дещо нижчі, ніж в цілому по Україні.

Найвищий відсоток співвідношення цін на оренду до середньої зарплати спостерігається у Дніпрі (69,2%) та Ужгороді (68,2%). Жителі цих міст витрачають значну частину своїх доходів на оренду житла. Втім, без урахування Харкова та Одеси — міст в яких низька вартість нерухомості пов'язана з безпекою — оренда квартири в інших обласних центрах України "з'їдає" більшу частину доходів громадян.

Для порівняння вартості оренди житла в Києві та столицях Європи ми також використали статистику бази даних Numbeo. Для точності та зручності розрахунків ми перерахували вартість оренди та розмір середніх зарплат у євро.

Ціни на оренду житла в Києві та столицях ЄС. Інфографіка: Новини.LIVE

Найвища вартість оренди житла серед аналізованих міст спостерігається в Берліні (897,96 євро), що в цілому також є очікуваним, оскільки Німеччина є однією з найрозвиненіших економік ЄС, а Берлін — популярний міжнародний центр.

У Варшаві та Празі також демонструють досить високі ціни на оренду — 800,10 євро та 769,39 євро відповідно. А ось винайняти квартиру у Бухаресті коштує не набагато більше, ніж у Києві — 375,38 у столиці Румунії, проти 330,56 євро в українській столиці.

Найнижчий відсоток співвідношення оренди до середніх зарплат спостерігається в Берліні (31,5%) та Бухаресті (31,6%). Мешканці цих міст витрачають значно меншу частину своїх доходів на оренду житла, порівнюючи з українцями.

У випадку Берліна це пов'язано з високими зарплатами. А от у Бухаресті ціни на оренду, як порівняти з іншими європейськими столицями, є дійсно низькими. У Києві ситуація зі співвідношенням оренди до середніх зарплат, м'яко кажучи, сумна. Мешканці столиці України змушені віддавати за житло понад 61% своїх доходів.

Що буде з цінами на оренду в Україні

За даними Державної служби статистики, у лютому 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 326 гривень, що на 1,5% більше, як порівняти з початком року.

Лідером вартості оренди залишається Закарпатська область, де місячна плата досягла 11 769 гривень. На другому місці — Львівська область з показником 10 626 гривень, що на 1,7% вище за січневі значення. Замикає трійку Рівненська область, де вартість оренди зросла на 3,5% і становить 10 234 гривні.

У Києві оренда однокімнатної квартири збільшилась на 1,5%, досягнувши 9 777 гривень. Столиця займає четверте місце з дорожнечі оренди житла. Водночас найдоступніша оренда спостерігається у Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) та Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Цієї весни на українців очікує чергове підвищення вартості оренди житла. На думку експертів, збільшення попиту стане основним чинником зростання цін, особливо в окремих містах.

Як зазначає керівник сектору з розвитку продажів OLX Оксана Остапчук, в обласних центрах на заході країни оренда може значно подорожчати. Вже в березні-квітні традиційно зростає активність на ринку, що призведе до підвищення вартості.

З цим твердженням згодна також оглядач ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її оцінкою, у період активного попиту орендні ставки можуть зрости на 8–10% у доларовому еквіваленті. Насамперед це торкнеться великих міст, де проживає значна кількість переселенців. Подорожчання особливо буде відчутне у таких містах як Львів та Дніпро, а також регіональних хабах — Вінниці, Черкасах та Кропивницькому.

Крім того, зростання цін очікується у містах із вже підвищеним попитом, таких як Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Чернівці. У списку також Вінниця, Біла Церква та Житомир.

На думку аналітиків, навесні подорожчають квартири, які найбільш популярні на ринку. До цієї категорії входять:

одно- та двокімнатні квартири площею 45–65 кв. м;

житло з просторими кухнями-вітальнями, що підходять для зонування;

квартири розташовані на 2–7 поверхах, для зручності пересування без ліфта;

пік попиту, за прогнозами, припаде на середину квітня і триватиме до середини червня.

У 2025 році ринок нерухомості України зазнає значних змін. Війна та економічна нестабільність вплинули на структуру попиту, відкривши нові можливості для заробітку. Стало відомо, як власники житла та інвестори можуть отримувати дохід через оренду, перепродаж нерухомості або суборенду комерційних приміщень.

Крім того, важливо враховувати, що під час воєнного стану орендні відносини в Україні зазнали певних змін, зокрема щодо процедури виселення квартирантів. Власники нерухомості повинні пам’ятати, що воєнний стан впливає на правовідносини, але не припиняє їх.