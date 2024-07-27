Выплаты и жилье для ВПЛ с 1 августа — какую помощь получат переселенцы в следующем месяце

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года в Украине продолжат оказывать финансовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а именно тем, кому выплаты были назначены автоматически, а также тем, кто подал заявление на продление выплат. Кроме того, в августе переселенцы получат дополнительное обеспечение жильем.

Новини.LIVE рассказывают, какую помощь получат переселенцы с 1 августа.

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Выплаты ВПЛ с 1 августа

В августе 2024 года выплаты продолжат тем переселенцам, которые автоматически получили помощь, а также тем, кто подал успешные заявки на продление выплат.

Напомним, с 1 марта 2024 года для тех ВПЛ, которые уже получали помощь в течение одного или двух лет, выплаты были продлены еще на шесть месяцев, учитывая ряд особенностей. В частности, помощь в первую очередь переназначалась лицам, которые не способны работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью или тем, кто не имеет или имеет очень низкие доходы.

Поэтому части переселенцев финансовая помощь была продлена автоматически, тогда как другие ВПЛ должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАП.

Денежное пособие с 1 августа для внутренне перемещенных лиц в Украине составляет:

3000 грн для лиц с инвалидностью и детей;

2000 грн для других лиц.

Выплаты можно получать 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Жилье для ВПЛ в августе

В августе в Украине стартуют три новых проекта, направленных на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом говорится на портале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Первый проект, реализуемый в сотрудничестве с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) и Международной организацией по миграции (МОМ), предусматривает строительство и реконструкцию 43 объектов, включающих 2000 квартир.

Эти объекты будут расположены в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской и Черновицкой областях и обеспечат жильем почти 6 тысяч ВПЛ и граждан уязвимых категорий.

Вторая инициатива, реализуемая с участием KfW и Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ), предусматривает подготовку 220 квартир для 625 переселенцев в Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Третий проект, реализуемый в сотрудничестве с Госмолодежильем, предусматривает льготное ипотечное кредитование ВПЛ благодаря немецкому гранту через KfW. Благодаря этой программе переселенцы смогут приобрести жилье по самой низкой в Украине ставке 3% годовых на срок до 30 лет, с первоначальным взносом всего 6% от стоимости жилья.

В рамках этой инициативы предусматривается предоставление 1094 квартир, что позволит обеспечить жильем более 2,5 тысяч ВПЛ по всей подконтрольной правительству территории Украины.

В целом, эти проекты имеют целью обеспечить почти 3,3 тысяч квартир для более 9 тысяч переселенцев. Общий объем финансирования составляет около 140 млн евро.

Выплаты на аренду жилья для ВПЛ

Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Глобального фонда для Украины (UHF) начинает сбор данных для предоставления денежной помощи на аренду жилья в 2024 году. Проект реализуется в Виннице и в Днепре.

Основная цель инициативы — поддержка семей ВПЛ после вынужденного перемещения, а также содействие их интеграции и адаптации в новых общинах в течение шести месяцев.

Помощь могут получить семьи переселенцев, вынужденных переместиться после 24 февраля 2022 года и еще не получавших целевую денежную помощь на аренду жилья от международных организаций.

Чтобы получить помощь, семьям ВПЛ следует заполнить анкету претендента на участие в проекте по ссылке. Все отобранные домохозяйства получат финансовую поддержку аренды жилья через расчетный счет в виде трех равномерных платежей.

Что еще нужно знать

Напомним, в Минсоцполитики работают над запуском еще одного вида помощи для ВПЛ, нуждающихся в уходе. В частности, у тех, кто имеет тяжелую форму инвалидности. Кроме того, все переселенцы, независимо от того, проживают ли в арендованном жилье или в собственном, имеют право на получение жилищно-коммунальной субсидии. Она покрывает расходы на коммуналку.

Также мы писали, что, по словам заместителя министра социальной политики Украины Дарьи Марчак, в ближайшие месяцы в Украине планируют ввести субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Однако этот инструмент помощи будет касаться только тех лиц, которые не получают пособия на жительство ВПЛ по постановлению №332. Размер такой субсидии будет зависеть от конкретного уровня дохода семьи.