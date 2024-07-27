Виплати та житло для ВПО з 1 серпня — яку допомогу отримають переселенці наступного місяця

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року в Україні продовжать надавати фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), а саме тим, кому виплати були призначені автоматично, а також тим, хто подав заяву на продовження виплат. Крім того, у серпні переселенці отримають додаткове забезпечення житлом.

Новини.LIVE розповідають, яку допомогу отримають переселенці з 1 серпня.

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Виплати ВПО з 1 серпня

У серпні 2024 року виплати продовжать тим переселенцям, хто автоматично отримав допомогу, а також тим, хто подав успішні заявки на продовження виплат.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року для тих ВПО, які вже отримували допомогу протягом одного чи двох років, виплати було продовжено ще на шість місяців, враховуючи ряд особливостей. Зокрема, допомога першочергово перепризначалася особам, які не здатні працювати, доглядають за дітьми, важко хворими, особами з інвалідністю або тим, хто не має або має дуже низькі доходи.

Тому частині переселенців фінансова допомога була продовжена автоматично, тоді як інші ВПО мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП.

Грошова допомога з 1 серпня для внутрішньо переміщених осіб в Україні становить:

3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн для інших осіб.

Виплати можна отримувати 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Житло для ВПО у серпні

У серпні в Україні стартують три нові проєкти, спрямовані на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться на порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перший проєкт, реалізований у співпраці з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ), передбачає будівництво та реконструкцію 43 об'єктів, що включатимуть 2000 квартир.

Ці об'єкти будуть розташовані у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Чернівецькій областях, і забезпечать житлом майже 6 тисяч ВПО та громадян вразливих категорій.

Друга ініціатива, реалізована за участю KfW та Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ), передбачає підготовку 220 квартир для 625 переселенців у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

Третій проєкт, реалізований у співпраці з Держмолодьжитлом, передбачає пільгове іпотечне кредитування ВПО завдяки німецькому гранту через KfW. Завдяки цій програмі, переселенці зможуть придбати житло за найнижчою в Україні ставкою 3% річних на термін до 30 років, з початковим внеском лише 6% від вартості житла.

У рамках цієї ініціативи передбачається надання 1094 квартир, що дозволить забезпечити житлом понад 2,5 тисячі ВПО по всій підконтрольній уряду території України.

Загалом, ці проєкти мають на меті забезпечити майже 3,3 тисячі квартир для понад 9 тисяч переселенців. Загальний обсяг фінансування становить приблизно 140 млн євро.

Виплати на оренду житла для ВПО

Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Глобального фонду для України (UHF) розпочинає збір даних для надання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році. Проєкт реалізується в Вінниці та Дніпрі.

Основна мета ініціативи — підтримка родин ВПО після вимушеного переміщення, а також сприяння їхній інтеграції та адаптації в нових громадах протягом шести місяців.

Допомогу можуть отримати родини переселенців, які були вимушені переміститися після 24 лютого 2022 року і ще не отримували цільову грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Щоб отримати допомогу, родинам ВПО слід заповнити анкету претендента на участь у проєкті за посиланням. Усі відібрані домогосподарства отримають фінансову підтримку на оренду житла через розрахунковий рахунок у вигляді трьох рівномірних платежів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Мінсоцполітики працюють над запуском ще одного виду допомоги для ВПО, які потребують догляду. Зокрема, хто має тяжку форму інвалідності. Окрім того всі переселенці, незалежно від того, чи проживають в орендованому житлі чи у власному, мають право на отримання житлово-комунальної субсидії. Вона покриває витрати на комуналку.

Також ми писали, що за словами заступниці міністра соціальної політики України Дарини Марчак, у найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак цей інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО за постановою №332. Розмір такої субсидії буде залежати від конкретного рівня доходу сімʼї.