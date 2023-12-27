Денежная помощь Fight For Right — как зарегистрироваться на выплаты

Помощь от Международной организации Fight For Right — как зарегистрироваться
В Украине некоторые граждане могут получить финансовую помощь от Международной организации Fight For Right. Времени на регистрацию осталось мало.
Об этом сообщается на странице представительства организации в Facebook.
Помощь от Fight For Right
Как отмечается, претендовать на выплаты от международной организации могут украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Организация сообщает о том, что заявки на выплаты денежного пособия могут подавать перемещенные семьи с людьми с инвалидностью.
Как ожидается, адресные выплаты призваны покрыть основные расходы в зимнее время тем, кто потерял имущество и средства для проживания.
Деньги предназначены для тех, кто получил статус ВПЛ не раньше трех месяцев назад. Помощь будет предоставлена семьям, где есть:
- лица с инвалидностью;
- родители детей с инвалидностью.
Как зарегистрироваться на финпомощь
Чтобы получить помощь, граждане должны подать заявку, заполнив специальную онлайн-форму по следующей ссылке.
Также нужно добавить к анкете такие справки:
- копия справки внутренне перемещенного лица;
- копия справки медико-социальной экспертизы.
В случае одобрительного решения представители организации выйдут на контакт с заявителем.
Срок регистрации на выплаты уже подходит к концу и завершится 28 декабря 2023 года.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.
Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Известны детали регистрации.
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