Денежная помощь Fight For Right — как зарегистрироваться на выплаты

Денежные средства. Фото: Today

В Украине некоторые граждане могут получить финансовую помощь от Международной организации Fight For Right. Времени на регистрацию осталось мало.

Об этом сообщается на странице представительства организации в Facebook.

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Помощь от Fight For Right

Как отмечается, претендовать на выплаты от международной организации могут украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Организация сообщает о том, что заявки на выплаты денежного пособия могут подавать перемещенные семьи с людьми с инвалидностью.

Как ожидается, адресные выплаты призваны покрыть основные расходы в зимнее время тем, кто потерял имущество и средства для проживания.

Деньги предназначены для тех, кто получил статус ВПЛ не раньше трех месяцев назад. Помощь будет предоставлена семьям, где есть:

лица с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью.

Как зарегистрироваться на финпомощь

Чтобы получить помощь, граждане должны подать заявку, заполнив специальную онлайн-форму по следующей ссылке.

Также нужно добавить к анкете такие справки:

копия справки внутренне перемещенного лица;

копия справки медико-социальной экспертизы.

В случае одобрительного решения представители организации выйдут на контакт с заявителем.

Срок регистрации на выплаты уже подходит к концу и завершится 28 декабря 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Известны детали регистрации.