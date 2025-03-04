Какую помощь получат украинцы за рубежом в марте 2025 — новые правила и суммы выплат

Какую помощь получают украинские беженцы в марте. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Согласно данным ООН, количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в разных странах, по состоянию на февраль 2025 года составляет почти 7 млн человек. После полномасштабного вторжения РФ сотни тысяч украинцев отправились в другие страны в поисках лучшей судьбы. Помощь, которую получают беженцы из Украины отличается в зависимости от страны пребывания.

Новини.LIVE рассказывают, на какую помощь могут рассчитывать украинские беженцы в марте 2025 года и как изменились правила ее получения.

Читайте также:

Помощь украинцам в Польше

Для получения социальной защиты в Польше украинцам необходимо оформить Pesel UKR — аналог идентификационного номера. Подать документы на него следует сразу после приезда в страну. Этот статус дает право легального пребывания в Польше, трудоустройства, а также доступ к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию.

Украинские беженцы с детьми могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках программы "Семья 800+", которая предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых на ребенка при условии его обучения в польской школе. Однако власти Польши рассматривают возможные изменения условий программы — в частности предлагается ограничить выплаты только для тех украинцев, которые официально трудоустроены. Сейчас остается возможность подать заявку на продолжение выплат по программе "Семья 800+".

Кроме того, ежегодно школьникам, которые учатся в польских учебных заведениях, предоставляется поддержка Dobry Start — единовременная выплата в размере 300 злотых на покупку школьных принадлежностей.

С 2025 года для украинцев в Польше стала доступна новая карта пребывания — карта быта CUKR. Этот специальный вид на жительство могут оформить граждане Украины, которые имели статус PESEL UKR на 4 марта 2024 года.

Владельцы CUKR получают ряд преимуществ:

возможность официального трудоустройства в Польше;

легальное пребывание страны сроком до трех лет;

возможность выезда из Польши сроком до шести месяцев без потери статуса;

Кроме того, с 1 марта 2025 семьи, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, будут получать 3 287 злотых в месяц вместо прежних 2 988 злотых. Для семей, где есть несколько детей с инвалидностью, выплата удваивается на каждого следующего ребенка.

Также с марта 2025 года в Польше увеличивается порог доходов, дающий право на помощь на аренду жилья. Украинцы, которые снимают жилье, смогут получить временную поддержку в размере от 250 до 380 злотых в месяц, в зависимости от их ситуации. Новые пороги дохода:

3 272,69 злотого — для домохозяйств с одним человеком (40% от средней зарплаты в Польше);

2 454,52 злотого на человека — для домохозяйств с несколькими людьми (30% от средней зарплаты).

Если доход превышает указанные суммы, можно претендовать на частичную помощь. Также предусмотрена разовая денежная выплата для семей, проживающих в домах без центрального отопления или горячей воды.

Важно учитывать, что украинцы могут покидать Польшу на любой срок, однако, чтобы не потерять право на социальные выплаты, их отсутствие в стране не должно превышать 30 дней.

Помощь украинцам в Германии

В Германии безработным беженцам предоставляется социальная помощь Bürgergeld, размер которой зависит от возраста и семейного статуса:

одинокие взрослые и родители-одиночки — 563 евро в месяц;

супруги — 506 евро на каждого;

дети 14-17 лет — 471 евро;

дети 6-13 лет — 390 евро;

дети в возрасте до 5 лет — 357 евро.

Заявку на пособие Bürgergeld можно подать в Центрах занятости. При этом учитывается совокупный доход семьи, включая:

доход мужа или жены;

доход партнера, если пара имеет общего ребенка или они проживают вместе более года;

доход ребенка до 25 лет, если он живет с родителями и не состоит в браке.

Чтобы сохранять право на помощь, беженцы должны соблюдать установленные требования: не покидать зарегистрированное жилье более чем на три недели, а также посещать курсы языков или другие программы повышения квалификации.

Социальные выплаты могут быть отменены в случае сокрытия доходов, а также если человек отказывается от предложенной работы, соответствующей его квалификации, помощь уменьшается на 30% на три месяца. Если человек увольняется без уважительных причин, размер выплат также сокращается на 30%.

Помощь украинцам во Франции

Франция продлила срок пребывания украинских беженцев до марта 2025 года. Временная защита предоставляется на 6 месяцев с возможностью продления.

Украинцы могут подать заявление на временную защиту во Франции, после чего они получают доступ к:

медицинской и материальной помощи;

разрешению на работу;

поддержке в поиске жилья.

Если государство не может предоставить жилье, беженцу выплачивается 7,40 евро в день.

Размер материальной помощи зависит от состава семьи:

6,80 евро в день — на одного человека;

10,20 евро в день — на двоих;

13,60 евро в день — на троих;

17 евро в день — на четырех;

20,40 евро в день — на пятерых;

Помощь украинцам в Латвии

Латвия продлила поддержку украинских беженцев до марта 2025 года. Система помощи предусматривает разовую выплату в размере 272 евро для взрослых и 190 евро для детей, а также ежемесячную помощь — 109 евро для первого члена семьи и 76 евро для каждого последующего.

Кроме финансовой поддержки, украинские беженцы могут воспользоваться такими социальными программами:

бесплатные курсы английского языка.

помощь в поиске работы и жилья.

медицинское обслуживание.

образовательные программы для детей.

В Латвии действует отдельный закон о статусе гражданского населения Украины, который облегчает процесс получения помощи. Для этого не нужно оформлять статус беженца.

Помощь украинцам в Швеции

В марте 2025 года украинские беженцы в Швеции получают суточные выплаты в размере 27,26 евро. Право на временную защиту имеют граждане Украины, которые получили статус беженца, члены семей их категорий, а также те, кто имел вид на жительство в Украине до начала войны.

Система здравоохранения Швеции предоставляет доступ к экстренной медицинской и стоматологической помощи. Все, кто получил временную защиту, имеют право на бесплатный медицинский осмотр и вакцинацию.

Помощь украинцам в Швейцарии

Федеральный совет Швейцарии продлил программу защиты украинских беженцев до марта 2026 года, что является самым длинным сроком гарантированной поддержки среди европейских стран.

Статус временной защиты предоставляет:

право на проживание и трудоустройство;

доступ к медицинской помощи;

социальную поддержку;

образовательные возможности для детей и взрослых;

бесплатные курсы национальных языков.

Размер выплат украинским беженцам в Швейцарии зависит от региона проживания. В среднем ежемесячная помощь составляет 1000 швейцарских франков (примерно 1 060 евро) на одного человека. Каждая заявка на получение помощи рассматривается в индивидуальном порядке.

С марта 2025 года украинцы, которые устроились на работу в Швейцарии, освобождаются от необходимости получать специальные разрешения от кантональных властей, что ранее сопровождалось финансовыми затратами. Согласно новому решению, лица со статусом защиты S (предоставляется только тем, кто прибыл с территорий, оккупированных или атакованных российскими войсками), смогут менять место жительства, если это позволит им трудоустроиться в другом кантоне.

Помощь украинцам в Ирландии

Украинские беженцы в Ирландии получают еженедельные выплаты: взрослым поступает 38,80 евро, а детям — 29,80 евро. Для людей с инвалидностью предусмотрена повышенная помощь в размере 220 евро в неделю.

Государство также обеспечивает временным жильем сроком до 90 дней. В этот период беженцам оказывают помощь в поиске работы и постоянного жилья. После переезда они получают такие же социальные права, как и граждане Ирландии.

Помощь украинцам в Чехии

В Чехии с марта сохранили помощь для украинцев, однако сейчас ее размер зависит от уровня дохода. Те, кто получает меньшую зарплату или нетрудоспособен, будут получать повышенные выплаты. Общая сумма государственной помощи рассчитывается как разница между установленным пособием и доходом беженцев.

Максимальный размер выплат составляет 3 000 чешских крон для взрослого и 4 500 крон для детей и людей с инвалидностью. Семья из пяти и более человек может получить до 15 тысяч крон в месяц.

Также стало известно какая страна привлекает украинцев за рубежом. Высокие зарплаты, социальные льготы и программы адаптации делают Германию привлекательной для долгосрочного проживания. Однако украинцы, которые выехали в другие европейские страны, чаще рассматривают возможность возвращения домой.

Кроме того, с 2025 года украинцам, как и гражданам других государств, не входящих в ЕС, необходимо будет зарегистрироваться в Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS), чтобы получить разрешение на въезд. Стоимость такой регистрации будет составлять 7 евро.