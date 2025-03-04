Яку допомогу отримають українці за кордоном у березні 2025 — нові правила та суми виплат

Яку допомогу отримують українські біженці у березні. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Згідно з даними ООН, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту у різних країнах, станом на лютий 2025 року складає майже 7 млн осіб. Після повномасштабного вторгнення РФ сотні тисяч українців вирушили до інших країн у пошуках кращої долі. Допомога, яку отримують біженці з України різниться залежно від країни перебування.

Новини.LIVE розповідають, на яку допомогу можуть розраховувати українські біженці у березні 2025 року та як змінились правила її отримання.

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Допомога українцям у Польщі

Для отримання соціального захисту у Польщі українцям необхідно оформити Pesel UKR — аналог ідентифікаційного номера. Подати документи на нього слід одразу після приїзду до країни. Цей статус надає право легального перебування в Польщі, працевлаштування, а також доступ до безкоштовної освіти та медичного обслуговування.

Українські біженці з дітьми можуть розраховувати на фінансову підтримку у рамках програми "Сім'я 800+", яка передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на дитину за умови її навчання у польській школі. Однак влада Польщі розглядає можливі зміни умов програми — зокрема пропонується обмежити виплати лише для тих українців, які офіційно працевлаштовані. Наразі залишається можливість подати заявку на продовження виплат за програмою "Сім'я 800+".

Крім того, щорічно школярам, ​​які навчаються у польських навчальних закладах, надається підтримка Dobry Start — одноразова виплата у розмірі 300 злотих на купівлю шкільного приладдя.

З 2025 року для українців у Польщі стала доступна нова карта перебування — карта побуту CUKR. Цю спеціальну посвідку на проживання можуть оформити громадяни України, які мали статус PESEL UKR на 4 березня 2024 року.

Власники CUKR отримують низку переваг:

можливість офіційного працевлаштування у Польщі;

легальне перебування країни терміном до трьох років;

можливість виїзду з Польщі терміном до шести місяців без втрати статусу;

Крім того, з 1 березня 2025 сім'ї, які доглядають людей з інвалідністю, отримуватимуть 3 287 злотих на місяць замість колишніх 2 988 злотих. Для сімей, де є кілька дітей з інвалідністю, виплата подвоюється на кожну наступну дитину.

Також з березня 2025 року у Польщі збільшується поріг доходів, що дає право на допомогу на оренду житла. Українці, які винаймають житло, зможуть отримати тимчасову підтримку у розмірі від 250 до 380 злотих на місяць, залежно від їхньої ситуації. Нові пороги доходу:

3 272,69 злотого — для домогосподарств з однією людиною (40% від середньої зарплати в Польщі);

2 454,52 злотого на людину — для домогосподарств з кількома людьми (30% від середньої зарплати).

Якщо прибуток перевищує зазначені суми, можна претендувати на часткову допомогу. Також передбачено разову грошову виплату для сімей, які проживають у будинках без центрального опалення або гарячої води.

Важливо враховувати, що українці можуть залишати Польщу на будь-який термін, однак, щоб не втратити право на соціальні виплати, їхня відсутність у країні не повинна перевищувати 30 днів.

Допомога українцям у Німеччині

У Німеччині безробітним біженцям надається соціальна допомога Bürgergeld, розмір якої залежить від віку та сімейного статусу:

самотні дорослі та батьки-одиначки — 563 євро на місяць;

подружжя — 506 євро на кожного;

діти 14-17 років — 471 євро;

діти 6-13 років — 390 євро;

діти віком до 5 років — 357 євро.

Заявку на допомогу Bürgergeld можна подати у Центрах зайнятості. При цьому враховується сукупний прибуток сім'ї, включаючи:

дохід чоловіка чи дружини;

дохід партнера, якщо пара має спільну дитину або вони проживають разом понад рік;

дохід дитини до 25 років, якщо вона живе з батьками та не перебуває у шлюбі.

Щоб зберігати право на допомогу, біженці повинні дотримуватись встановлених вимог: не залишати зареєстроване житло більш як на три тижні, а також відвідувати курси мов або інші програми підвищення кваліфікації.

Соціальні виплати може бути скасовано у разі приховування доходів, а також якщо людина відмовляється від запропонованої роботи, що відповідає її кваліфікації, допомога зменшується на 30% на три місяці. Якщо людина звільняється без поважних причин, розмір виплат також скорочується на 30%.

Допомога українцям у Франції

Франція продовжила термін перебування українських біженців до березня 2025 року. Тимчасовий захист надається на 6 місяців з можливістю продовження.

Українці можуть подати заяву на тимчасовий захист у Франції, після чого вони отримують доступ до:

медичної та матеріальної допомоги;

дозволу на роботу;

підтримці у пошуку житла.

Якщо держава не може надати житло, біженцю виплачується 7,40 євро на день.

Розмір матеріальної допомоги залежить від складу сім'ї:

6,80 євро на день — на одну особу;

10,20 євро на день — на двох;

13,60 євро на день — на трьох;

17 євро на день — на чотирьох;

20,40 євро на день — на п'ятьох;

Допомога українцям у Латвії

Латвія продовжила підтримку українських біженців до березня 2025 року. Система допомоги передбачає разову виплату у розмірі 272 євро для дорослих та 190 євро для дітей, а також щомісячну допомогу — 109 євро для першого члена сім'ї та 76 євро для кожного наступного.

Окрім фінансової підтримки, українські біженці можуть скористатися такими соціальними програмами:

безкоштовні курси англійської мови.

допомога у пошуку роботи та житла.

медичне обслуговування.

освітні програми для дітей.

У Латвії діє окремий закон про статус громадянського населення України, який полегшує процес отримання допомоги. Для цього не потрібно оформлювати статус біженця.

Допомога українцям у Швеції

У березні 2025 року українські біженці у Швеції отримують добові виплати у розмірі 27,26 євро. Право на тимчасовий захист мають громадяни України, які набули статусу біженця, члени сімей їх категорій, а також ті, хто мав посвідку на проживання в Україні до початку війни.

Система охорони здоров'я Швеції надає доступ до екстреної медичної та стоматологічної допомоги. Усі, хто отримав тимчасовий захист, мають право на безкоштовний медичний огляд та вакцинацію.

Допомога українцям у Швейцарії

Федеральна рада Швейцарії продовжила програму захисту українських біженців до березня 2026 року, що є найдовшим терміном гарантованої підтримки серед європейських країн.

Статус тимчасового захисту надає:

право на проживання та працевлаштування;

доступ до медичної допомоги;

соціальну підтримку;

освітні можливості для дітей та дорослих;

безкоштовні курси національних мов.

Розмір виплат українським біженцям у Швейцарії залежить від регіону проживання. У середньому щомісячна допомога становить 1000 швейцарських франків (приблизно 1 060 євро) на одну особу. Кожна заявка на одержання допомоги розглядається в індивідуальному порядку.

З березня 2025 року українці, які влаштувалися на роботу у Швейцарії, звільняються від необхідності отримувати спеціальні дозволи від кантональної влади, що раніше супроводжувалося фінансовими витратами. Згідно з новим рішенням, особи зі статусом захисту S (надається лише тим, хто прибув з територій, окупованих або атакованих російськими військами), зможуть змінювати місце проживання, якщо це дозволить їм працевлаштуватися в іншому кантоні.

Допомога українцям в Ірландії

Українські біженці в Ірландії отримують щотижневі виплати: дорослим надходить 38,80 євро, а дітям — 29,80 євро. Для людей з інвалідністю передбачена підвищена допомога у розмірі 220 эвро на тиждень.

Держава також забезпечує тимчасовим житлом терміном до 90 днів. У цей період біженцям надають допомогу у пошуку роботи та постійного житла. Після переїзду вони отримують такі самі соціальні права, як і громадяни Ірландії.

Допомога українцям у Чехії

У Чехії з березня зберегли допомогу для українців, проте наразі її розмір залежить від рівня доходу. Ті, хто отримує меншу зарплату або непрацездатний, отримуватимуть підвищені виплати. Загальна сума державної допомоги розраховується як різниця між встановленим посібником та доходом біженців.

Максимальний розмір виплат становить 3 000 чеських крон для дорослого та 4 500 крон для дітей та людей з інвалідністю. Сім'я з п'яти та більше людей може отримати до 15 тисяч крон на місяць.

Також стало відомо яка країна приваблює українців за кордоном. Високі зарплати, соціальні пільги та програми адаптації роблять Німеччину привабливою для довгострокового проживання. Однак українці, які виїхали до інших європейських країн, частіше розглядають можливість повернення додому.

Крім того, з 2025 року українцям, як і громадянам інших держав, що не входять до ЄС, необхідно буде зареєструватися в Європейській системі інформації та авторизації подорожей (ETIAS), щоб отримати дозвіл на в'їзд. Вартість такої реєстрації складатиме 7 євро.