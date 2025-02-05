Помощь военным в 25% от зарплаты — при каких обстоятельствах назначают в 2025 году

Помощь в 25% от зарплаты — кто из военных имеет право
Украинские военнослужащие имеют право на единовременную финансовую помощь, которая не может быть ниже 25% от денежного довольствия. Выплату назначают в случае увольнения с военной службы.
Право на дополнительные выплаты для защитников и защитниц прописано в Постановлении Кабинета министров № 460.
Право на помощь и расчет суммы для мобилизованных
Постановление предусматривает, что после увольнения со службы военнослужащим должна предоставляться денежная помощь. Размер такой выплаты для всех будет разный, ведь зависит от вида службы, причины увольнения.
В частности, мобилизованным военным предоставляется выплата в размере 4% от денежного обеспечения за каждый его полный календарный месяц несения службы, однако не менее 25% месячного денежного обеспечения. Например, боец прослужил шесть месяцев и имел денежное обеспечение в размере 20 тыс. грн. Для того, чтобы вычислить сумму пособия, нужно применить следующую формулу: 6×20×4%.
Денежная помощь для тех, служит на контракте
Военные, которые служат по контракту, после заключения первого договора и при условии, что не получали денежную помощь ранее, будут иметь право на такую сумму:
- восемь прожиточных минимумов — для рядовых;
- девять прожиточных минимумов — для сержантского и старшинского состава;
- десять прожиточных минимумов — для офицерского состава.
Размер помощи при увольнении контрактников утвержден приказом Министерства обороны №260.
Помощь в зависимости от причин увольнения со службы
Соответствующий приказ также регламентирует помощь, учитывая причину увольнения. А именно:
- 50% от месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы — по состоянию здоровья;
- 50% от месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы по выслуге более десяти лет;
- 25% от месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы (согласно постановлению Кабмина № 413).
Ранее мы рассказывали о том, кто из военных имеет право на финансовую помощь, которую выплачивают один раз в год. Речь идет о выплате на "решение социально-бытовых вопросов".
Также военнослужащим выплачивают дополнительное вознаграждение в 30 тыс. гривен в месяц. Такие доплаты предоставляют после выполнения боевых задач и вывода на восстановление.
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