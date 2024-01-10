Кому могут отказать в компенсации єВідновлення

Дом после обстрелов в Киеве. Фото: Новости.

Из-за российских обстрелов многие в Украине остались без своих домов. Именно для этого существует множество государственных программ, одна из которых — єВідновлення. Однако иногда бывает такое, что людям могут отказать в помощи, но для этого есть свои причины.

Об этом рассказали в РБК-Украина.

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Почему могут отказать по программе єВідновлення

Чаще всего получить отказ человек может, если:

заявитель представляет ложную информацию о повреждении своего жилья и его степени;

недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре прав;

недвижимость касается места общего использования. То есть повреждено, например, общее пространство в многоэтажках.

Также были распространены случаи, когда заявитель сам отказывается от компенсации. Все потому, что люди ожидают запуска следующих этапов программы.

"В частности, раньше, если было понятно, что сумма повреждений значительно превышает 200 тысяч гривен, то есть нужен не мелкий, а капитальный ремонт, то был смысл дождаться следующего этапа программы — выплат до 500 тысяч гривен, которые сейчас уже начали платить", — пояснила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Также никакой компенсации не получат люди, помогавшие оккупантам и подсанкционным лицам. Откажут в помощи и тем, у кого есть судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины.

Однако процент отказов по программе является восстановлением довольно низким, уверяют в правительстве. К примеру:

в случае поврежденного жилья отказа получили 13 520 заявителей из более 66 тыс.;

по уничтоженному жилью — отказано по 2 224 заявлениям.

Как получить сертификат єВідновлення

Для того чтобы получить помощь, нужно подать заявление через приложение Дія. После этого комиссия органов местного самоуправления разработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат. Уведомление о нем придет в Дію.

За сертификат можно купить квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Сделать это можно при помощи нотариусов. Их перечень и больше информации о программе жилищных сертификатов можно узнать на сайте.

Напомним, что в начале января 2024 года первая украинская семья, чье жилье было разрушено в результате российской агрессии, приобрела себе дом в рамках программы єВідновлення. В Кабмине подтвердили выдачу 1826 сертификатов.