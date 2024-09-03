Выплаты для переселенцев осенью — будут ли получать ВПЛ 3 тыс. грн

Люди во временном убежище. Фото: ukrayina.pl

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что будет с выплатами для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) осенью 2024 года. Речь идет о выплате средств до 3 тыс. гривен на проживание.

Об этом рассказали представители Минсоцполитики.

Читайте также:

Что будет с выплатами для ВПЛ осенью

Как отмечают в ведомстве, в сентябре Кабинет министров продолжит выплаты на проживание для внутренних переселенцев, нуждающихся в поддержке, несмотря на трудности. Государство в дальнейшем будет системно оказывать помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

Такую помощь выплачивают ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий. Сейчас в Украине насчитывается более 1,2 млн граждан, которые из-за войны должны покинуть свои дома, получать соответствующую помощь.

В то же время, в Минсоцполитики отметили, что в августе этого года срок выплаты пособия на проживание для большой части уязвимых категорий переселенцев истек. Такие граждане получали выплату, по меньшей мере, с июля прошлого года, а "львиная доля" из них — полтора или два года.

Какие суммы гарантирует и срок выплат гарантирует государство

Для дальнейшей поддержки граждан, находящихся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, Кабмин продолжит выплату еще на полгода — то есть до февраля 2025 года.

Поэтому для тех переселенцев, у которых в августе должен был завершиться период выплат на жительство, эти выплаты продлят автоматически, дополнительного обращение не требуется.

В 2024 году помощь для граждан, проживающих в Украине со статусом внутренне перемещенных лиц, неизменна:

лица с инвалидностью и детьми получают 3 тысячи гривен;

другие граждане — 2 тыс. грн.

Получать средства можно 15 и 28 числа ежемесячно, добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года уязвимые категории граждан в Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы УВКБ ООН. В частности, деньги предоставят переселенцам.

Также мы писали, что в Украине стартует регистрация на новую многоцелевую денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Записаться на новые выплаты можно будет с 9 по 18 сентября включительно.