Какую финансовую помощь украинцы могут получить от ЮНИСЕФ

Помощь для украинцев — как получить выплаты от ЮНИСЕФ
В 2024 году ЮНИСЕФ предоставляет украинцам два вида финансовой поддержки. Первая — это многоцелевая денежная помощь для уязвимых семей с детьми, которая предназначается для покрытия их базовых потребностей. Вторая — программа зимних выплат, направленная на помощь семьям с детьми в подготовке к зимнему периоду.
Об этом сообщает издание Bahmut.
Какие существуют выплаты от ЮНИСЕФ
В 2024 году ЮНИСЕФ реализует многоцелевую программу денежной помощи для поддержки уязвимых семей с детьми в регионах, где проходят боевые действия и вынужденная эвакуация.
- Харьковская область;
- Сумская область;
- Донецкая область.
Семьи, имеющие право на помощь, регистрируются партнерами ЮНИСЕФ совместно с местными властями и Министерством социальной политики Украины.
Каждому члену семьи, который отвечает критериям, предоставляется помощь в размере 10 800 гривен. Эти деньги рассчитаны на покрытие основных потребностей в зимний период на три месяца. В каждом домохозяйстве выплаты может получать до пяти человек, из которых не более двух — взрослые.
Кто имеет право на помощь от ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ совместно с партнерами-исполнителями и местными органами власти работает над выявлением уязвимых семей с детьми, проживающими в населенных пунктах, расположенных менее чем в 30 км от линии фронта в таких областях:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Запорожская.
Семьи, относящиеся к категории уязвимых, будут проинформированы и зарегистрированы для оценки их потребностей на зимний период.
Для получения дополнительной информации можно обратиться в организацию по телефону 0 800 600 017. Операторы будут готовы ответить на ваши вопросы и запросы с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00.
Напомним, мы писали как получить выплаты для ВПЛ в Одессе. Один из благотворительных фондов начал регистрацию на получение разовой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.
Также мы писали, что зимой можно будет подать заявку на финансовую помощь от государства в размере 1000 грн. Однако не все граждане смогут получить выплаты.
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