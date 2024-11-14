Какую финансовую помощь украинцы могут получить от ЮНИСЕФ

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году ЮНИСЕФ предоставляет украинцам два вида финансовой поддержки. Первая — это многоцелевая денежная помощь для уязвимых семей с детьми, которая предназначается для покрытия их базовых потребностей. Вторая — программа зимних выплат, направленная на помощь семьям с детьми в подготовке к зимнему периоду.

Об этом сообщает издание Bahmut.

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В 2024 году ЮНИСЕФ реализует многоцелевую программу денежной помощи для поддержки уязвимых семей с детьми в регионах, где проходят боевые действия и вынужденная эвакуация.

Харьковская область;

Сумская область;

Донецкая область.

Семьи, имеющие право на помощь, регистрируются партнерами ЮНИСЕФ совместно с местными властями и Министерством социальной политики Украины.

Каждому члену семьи, который отвечает критериям, предоставляется помощь в размере 10 800 гривен. Эти деньги рассчитаны на покрытие основных потребностей в зимний период на три месяца. В каждом домохозяйстве выплаты может получать до пяти человек, из которых не более двух — взрослые.

Кто имеет право на помощь от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ совместно с партнерами-исполнителями и местными органами власти работает над выявлением уязвимых семей с детьми, проживающими в населенных пунктах, расположенных менее чем в 30 км от линии фронта в таких областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Харьковская;

Херсонская;

Сумская;

Запорожская.

Семьи, относящиеся к категории уязвимых, будут проинформированы и зарегистрированы для оценки их потребностей на зимний период.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в организацию по телефону 0 800 600 017. Операторы будут готовы ответить на ваши вопросы и запросы с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00.

Напомним, мы писали как получить выплаты для ВПЛ в Одессе. Один из благотворительных фондов начал регистрацию на получение разовой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

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