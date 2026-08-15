Украинцам, получающим субсидию, предоставят дополнительную помощь: нужно ли подавать заявление

Мужчина у банкомата. Новини.LIVE

Для домохозяйств, которым назначена субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, предусмотрена еще одна финансовая поддержка. Ее выплачивают один раз в течение отопительного периода за счет средств международных партнеров или государственного бюджета. Важно, что в большинстве случаев отдельно оформлять эту помощь не требуется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить дополнительную поддержку

Дополнительную выплату могут получить домохозяйства, которым уже назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого печного бытового топлива. Такая поддержка предоставляется один раз в течение отопительного периода. Источником финансирования могут быть средства международных партнеров или государственного бюджета.

При этом единой суммы для всех получателей нет. Размер дополнительной поддержки определяется индивидуально, в частности в зависимости от размера назначенной домохозяйству субсидии или льготы на приобретение твердого топлива.

Нужно ли подавать отдельное заявление

Если домохозяйству уже назначили субсидию или льготу на твердое топливо, повторно обращаться в Пенсионный фонд для получения дополнительной помощи не нужно. Дополнительную поддержку могут назначить автоматически на основании информации, которая уже имеется в Пенсионном фонде.

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То есть человеку, который уже оформил основную выплату на твердое топливо, не нужно подавать еще одно заявление.

Что делать тем, кто еще не оформлял субсидию или льготу

Если человек еще не оформил помощь на приобретение твердого топлива, но нуждается в государственной поддержке, сначала нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать необходимые документы. После того как домохозяйству назначат субсидию или льготу на твердое топливо, дополнительная поддержка будет предоставлена автоматически — если домохозяйство соответствует условиям соответствующей программы.

То есть отдельно оформлять две выплаты не нужно: сначала назначается субсидия или льгота на твердое топливо, а дополнительная помощь может быть начислена на ее основе.

Как определяется сумма выплаты

Фиксированной суммы дополнительной помощи для всех семей нет. Ее рассчитывают индивидуально. В частности, учитывается размер уже начисленной жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого топлива. Поэтому сумма дополнительной поддержки у разных домохозяйств может отличаться.

Деньги предоставляются один раз в течение отопительного периода. Выплату финансируют либо международные партнеры, либо государство.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что субсидию и социальные выплаты могут пересмотреть, если родственник более 60 дней находится за границей без уведомления ПФУ, семья получает значительные денежные переводы из-за рубежа или совершает покупки, имеет депозиты или покупает валюту на сумму свыше 100 000 гривен. Пенсионерам, находящимся за рубежом, также важно проходить идентификацию и пользоваться пенсионной картой, ведь при длительном отсутствии необходимого подтверждения выплаты могут быть временно приостановлены.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы имеют право обжаловать отказ в жилищной субсидии или потребовать перерасчета, если помощь назначили в меньшем размере. Сначала стоит проверить причину отказа и исправить ошибки в документах, ведь на это отводится 30 календарных дней, а если решение ПФУ кажется незаконным — обратиться в главное управление Фонда или городской совет.