Надбавки педагогам — сколько платят за проверку тетрадей в 2024 году

Доплаты учителям — сколько можно заработать за проверку тетрадей
Педагогические работники учебных заведений могут получать высокую зарплату благодаря разным надбавкам. Кроме базовой ставки для обеспечения надлежащей оплаты труда учителей предусмотрены дополнительные выплаты. В частности они могут получать надбавки за проверку письменных работ.
Это предусмотрено Постановлением Кабинета министров Украины №1391.
Подробнее о доплатах учителям
Так, размеры доплат за разные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учебных заведениях определяются согласно Постановлению № 1391. В частности, одной из таких доплат является компенсация за проверку письменных работ, которая зависит от предмета и класса, в котором работает учитель.
Размер доплаты за проверку письменных работ может варьироваться:
1. В подготовительных и 1-4 классах: 15% вне зависимости от нагрузки.
2. В 5-12 классах: от 10% до 20% в зависимости от предмета:
- 20% — язык и литература;
- 15% — математика;
- 10% — иностранный язык, чертеж, техническая механика.
Сколько платят за проверку тетрадей
Рассчитать такие надбавки можно на примере учителя украинского языка и литературы ІІІ разряда в общеобразовательной школе, который имеет менее трех лет опыта и преподает 16 часов в неделю.
Его месячная заработная плата до налогообложения составляет 8792,53 гривны. Это включает в себя базовый оклад в размере 7 327,11 гривны и надбавку в размере 20% за проверку письменных работ, что составляет 1 465,42 гривны.
Этот пример иллюстрирует, как надбавки за проверку письменных работ могут значительно увеличить общий размер заработной платы учителя.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году официально повысилась заработная плата работников образовательной сферы. Размер оплаты труда учителей вырос в две волны.
Мы также писали, что Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024, используемый для расчета пенсий. Согласно данным ПФУ, средняя зарплата в Украине значительно выросла за последний год.
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