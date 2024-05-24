Надбавки педагогам — скільки платять за перевірку зошитів у 2024 році

Проведення уроку. Фото: УНІАН

Педагогічні працівники навчальних закладів можуть отримувати високу зарплату завдяки різним надбавкам. Окрім базової ставки, для забезпечення належної оплати праці вчителів передбачені додаткові виплати. Зокрема, вони можуть отримувати надбавки за перевірку письмових робіт.

Це передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 1391.

Читайте також:

Детальніше про доплати вчителям

Так, розміри доплат за різні види педагогічної діяльності в державних і комунальних закладах освіти визначаються згідно з Постановою № 1391. Зокрема, однією з таких доплат є компенсація за перевірку письмових робіт, яка залежить від предмета та класу, в якому працює вчитель.

Розмір доплати за перевірку письмових робіт може варіюватися:

1. У підготовчих та 1-4 класах: 15% незалежно від навантаження.

2. У 5-12 класах: від 10% до 20% залежно від предмета:

20% — мова й література;

15% — математика;

10% — іноземна мова, креслення, технічна механіка.

Розмір доплати вчителям. Джерело: zakon.rada.gov.ua

Скільки платять за перевірку зошитів

Розрахувати такі надбавки можна на прикладі вчителя української мови та літератури ІІІ розряду в загальноосвітній школі, який має менше трьох років досвіду та викладає 16 годин на тиждень.

Його місячна заробітна плата до оподаткування становить 8 792,53 гривні. Це включає базовий оклад у розмірі 7 327,11 гривні та надбавку в розмірі 20% за перевірку письмових робіт, що складає 1 465,42 гривні.

Цей приклад ілюструє, як надбавки за перевірку письмових робіт можуть суттєво збільшити загальний розмір заробітної плати вчителя.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році офіційно підвищилась заробітна плата у працівників освітньої сфери. Розмір оплати праці вчителів зріс у дві хвилі.

Ми також писали, що Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який використовується для розрахунку пенсій. Згідно з даними ПФУ, середня зарплата в Україні значно зросла за останній рік.