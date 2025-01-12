Доплаты учителям в 2025 году — от чего будет зависеть размер

Доплаты учителям будут неодинаковыми — от чего это зависит
Педагоги учреждений общего среднего образования в 2025 году будут получать ежемесячную доплату. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров Украины. Надбавка будет выплачиваться в зависимости от учебной нагрузки и выполняемой работы.
Об этом говорится в письме Министерства здравоохранения.
Кто из педагогов будет получать надбавки
Минимальная сумма дополнительных выплат будет составлять 1 300 гривен до уплаты налогов. Средства будут получать:
- учителя,
- логопеды,
- дефектологи,
- преподаватели,
- руководители кружков,
- практические психологи,
- воспитатели,
- ассистенты учителей,
- заместители директоров,
- директора,
- работники, которые работают по совместительству.
Не будут получать дополнительные выплаты работники дошкольных учреждений. Это связано с тем, что их финансирование осуществляется за счет местных громад.
Ежемесячную доплату в размере 1 тыс. грн будут выплачивать педагогам таких учебных заведений:
- начальных школ;
- гимназий;
- лицеев, включая специализированные;
- специальных школ;
- учебно-реабилитационных центров, в частности их структурных подразделений (пансионов, дошкольных и внешкольных отделений и т.д.).
Напомним, в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Дети в старшей школе смогут самостоятельно выбрать предметы для обучения.
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