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Доплаты учителям будут неодинаковыми — от чего это зависит

12 января 2025 07:36
Ольга Антоновская - редактор
Доплаты учителям в 2025 году — от чего будет зависеть размер
Фото: Istockphoto
Ольга Антоновская - редактор

Педагоги учреждений общего среднего образования в 2025 году будут получать ежемесячную доплату. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров Украины. Надбавка будет выплачиваться в зависимости от учебной нагрузки и выполняемой работы.

Об этом говорится в письме Министерства здравоохранения.

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Минимальная сумма дополнительных выплат будет составлять 1 300 гривен до уплаты налогов. Средства будут получать:

  • учителя,
  • логопеды,
  • дефектологи,
  • преподаватели,
  • руководители кружков,
  • практические психологи,
  • воспитатели,
  • ассистенты учителей,
  • заместители директоров,
  • директора,
  • работники, которые работают по совместительству.

Не будут получать дополнительные выплаты работники дошкольных учреждений. Это связано с тем, что их финансирование осуществляется за счет местных громад.

Ежемесячную доплату в размере 1 тыс. грн будут выплачивать педагогам таких учебных заведений:

  • начальных школ;
  • гимназий;
  • лицеев, включая специализированные;
  • специальных школ;
  • учебно-реабилитационных центров, в частности их структурных подразделений (пансионов, дошкольных и внешкольных отделений и т.д.).

Напомним, в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Дети в старшей школе смогут самостоятельно выбрать предметы для обучения.

Подготовиться к УМТ-2025 можно с помощью различных методов. В частности, в TikTok, YouTube и Telegram стали доступные платформы, где можно найти множество познавательных материалов.

Кабинет министров образование учителя МОН выплаты

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