Доплаты учителям в 2025 году — от чего будет зависеть размер

Фото: Istockphoto

Педагоги учреждений общего среднего образования в 2025 году будут получать ежемесячную доплату. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров Украины. Надбавка будет выплачиваться в зависимости от учебной нагрузки и выполняемой работы.

Об этом говорится в письме Министерства здравоохранения.

Читайте также:

Кто из педагогов будет получать надбавки

Минимальная сумма дополнительных выплат будет составлять 1 300 гривен до уплаты налогов. Средства будут получать:

учителя,

логопеды,

дефектологи,

преподаватели,

руководители кружков,

практические психологи,

воспитатели,

ассистенты учителей,

заместители директоров,

директора,

работники, которые работают по совместительству.

Не будут получать дополнительные выплаты работники дошкольных учреждений. Это связано с тем, что их финансирование осуществляется за счет местных громад.

Ежемесячную доплату в размере 1 тыс. грн будут выплачивать педагогам таких учебных заведений:

начальных школ;

гимназий;

лицеев, включая специализированные;

специальных школ;

учебно-реабилитационных центров, в частности их структурных подразделений (пансионов, дошкольных и внешкольных отделений и т.д.).

Напомним, в Украине начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Дети в старшей школе смогут самостоятельно выбрать предметы для обучения.

Подготовиться к УМТ-2025 можно с помощью различных методов. В частности, в TikTok, YouTube и Telegram стали доступные платформы, где можно найти множество познавательных материалов.