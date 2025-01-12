Доплати вчителям у 2025 році — від чого буде залежати розмір

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Педагоги закладів загальної середньої освіти у 2025 році будуть отримувати щомісячну доплату. Відповідну постанову затвердив Кабінет Міністрів України. Надбавка буде виплачуватись залежно від навчального навантаження та виконуваної роботи.

Про це йдеться в листі Міністерства охорони здоров'я.

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Мінімальна сума додаткових виплат складатиме 1 300 гривень до сплати податків. Кошти будуть отримувати:

учителі,

логопеди,

дефектологи,

викладачі,

керівники гуртків,

практичні психологи,

вихователі,

асистенти вчителів,

заступники директорів,

директори,

працівники, які працюють за сумісництвом.

Не будуть отримувати додаткові виплати працівники дошкільних закладів. Це пов'язано з тим, що їхнє фінансування здійснюється коштом місцевих громад.

Щомісячну доплату у розмірі 1 тис. грн будуть виплачувати педагогам таких закладів освіти:

початкових шкіл;

гімназій;

ліцеїв, включно зі спеціалізованими;

спеціальних шкіл;

навчально-реабілітаційних центрів, зокрема їхніх структурних підрозділів (пансіонів, дошкільних і позашкільних відділень тощо).

Нагадаємо, в Україні почне діяти освітня реформа, що змінить застарілі методи навчання. Діти у старшій школі зможуть самостійно обрати предмети для навчання. Запрацює це у 2027 році.

Підготуватись до НМТ-2025 можна за допомогою різних методів. Зокрема, у TikTok, YouTube та Telegram стали доступні платформи, де можна знайти безліч пізнавальних матеріалів.