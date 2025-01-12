Доплати вчителям у 2025 році — від чого буде залежати розмір

Доплати вчителям будуть неоднаковими — від чого це залежить
Педагоги закладів загальної середньої освіти у 2025 році будуть отримувати щомісячну доплату. Відповідну постанову затвердив Кабінет Міністрів України. Надбавка буде виплачуватись залежно від навчального навантаження та виконуваної роботи.
Про це йдеться в листі Міністерства охорони здоров'я.
Хто з освітян буде отримувати надбавки
Мінімальна сума додаткових виплат складатиме 1 300 гривень до сплати податків. Кошти будуть отримувати:
- учителі,
- логопеди,
- дефектологи,
- викладачі,
- керівники гуртків,
- практичні психологи,
- вихователі,
- асистенти вчителів,
- заступники директорів,
- директори,
- працівники, які працюють за сумісництвом.
Не будуть отримувати додаткові виплати працівники дошкільних закладів. Це пов'язано з тим, що їхнє фінансування здійснюється коштом місцевих громад.
Щомісячну доплату у розмірі 1 тис. грн будуть виплачувати педагогам таких закладів освіти:
- початкових шкіл;
- гімназій;
- ліцеїв, включно зі спеціалізованими;
- спеціальних шкіл;
- навчально-реабілітаційних центрів, зокрема їхніх структурних підрозділів (пансіонів, дошкільних і позашкільних відділень тощо).
Нагадаємо, в Україні почне діяти освітня реформа, що змінить застарілі методи навчання. Діти у старшій школі зможуть самостійно обрати предмети для навчання. Запрацює це у 2027 році.
Підготуватись до НМТ-2025 можна за допомогою різних методів. Зокрема, у TikTok, YouTube та Telegram стали доступні платформи, де можна знайти безліч пізнавальних матеріалів.
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