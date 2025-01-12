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Доплати вчителям будуть неоднаковими — від чого це залежить

12 січня 2025 07:36
Ольга Антоновська - редактор
Доплати вчителям у 2025 році — від чого буде залежати розмір
Фото: Istockphoto
Ольга Антоновська - редактор

Педагоги закладів загальної середньої освіти у 2025 році будуть отримувати щомісячну доплату. Відповідну постанову затвердив Кабінет Міністрів України. Надбавка буде виплачуватись залежно від навчального навантаження та виконуваної роботи.

Про це йдеться в листі Міністерства охорони здоров'я.

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Мінімальна сума додаткових виплат складатиме 1 300 гривень до сплати податків. Кошти будуть отримувати:

  • учителі,
  • логопеди,
  • дефектологи,
  • викладачі,
  • керівники гуртків,
  • практичні психологи,
  • вихователі,
  • асистенти вчителів,
  • заступники директорів,
  • директори,
  • працівники, які працюють за сумісництвом.

Не будуть отримувати додаткові виплати працівники дошкільних закладів. Це пов'язано з тим, що їхнє фінансування здійснюється коштом місцевих громад.

Щомісячну доплату у розмірі 1 тис. грн будуть виплачувати педагогам таких закладів освіти:

  • початкових шкіл;
  • гімназій;
  • ліцеїв, включно зі спеціалізованими;
  • спеціальних шкіл;
  • навчально-реабілітаційних центрів, зокрема їхніх структурних підрозділів (пансіонів, дошкільних і позашкільних відділень тощо).

Нагадаємо, в Україні почне діяти освітня реформа, що змінить застарілі методи навчання. Діти у старшій школі зможуть самостійно обрати предмети для навчання. Запрацює це у 2027 році.

Підготуватись до НМТ-2025 можна за допомогою різних методів. Зокрема, у TikTok, YouTube та Telegram стали доступні платформи, де можна знайти безліч пізнавальних матеріалів.

Кабінет міністрів освіта вчителі МОН виплати

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