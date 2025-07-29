Доплаты военным — сколько платят за уничтоженную технику россиян в августе 2025 года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У военных в Украине уровень денежного обеспечения зависит, например, от должностного оклада или надбавки за выслугу лет. Однако в 2025 году защитники, которые находятся на фронте и сдерживают нашествие российских оккупантов, могут получать доплаты в более 200 тыс. гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых больших доплатах в Вооруженных силах Украины, на которые могут рассчитывать военные в августе.

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Доплаты в более чем 200 тыс. гривен

Как известно, сейчас украинским военным предоставляют доплаты к их должностным окладам в размере 30 тыс. гривен, 50 тыс. гривен, 70 тыс. гривен и 100 тыс. гривен, говорится в приказе №556 Министерства обороны Украины.

Но некоторые защитники могут рассчитывать на значительно большие надбавки. Речь идет о военных, которые уничтожают на фронте технику оккупантов. Самые большие доплаты предусмотрены за:

уничтожение кораблей первого ранга — 243,6 тыс. гривен;

уничтожение кораблей второго ранга — 182,7 тыс. гривен;

уничтожение кораблей третьего ранга — 121,8 тыс. гривен;

уничтожение кораблей четвертого ранга — 97 440 гривен;

уничтожение боевых самолетов (истребителей/штурмовых) — 121,8 тыс. гривен.

Также дополнительные деньги выплачивают тем защитникам, которые уничтожают оружие и другие виды техники противника (танки, дроны, системы ПВО и так далее).

Ранее мы рассказывали, куда жаловаться военным, если им не начисляют "боевые". Один из вариантов — написать рапорт и подать его командованию своей части. Узнавайте также, сколько получают мобилизованные во время прохождения БЗВП.