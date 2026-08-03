Доплата в 40% от минимальной пенсии: кто из украинок имеет право

Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В 2026 году государство предоставляет финансовую поддержку некоторым женщинам, досрочно вышедшим на заслуженный отдых. Речь идет о возможности получения дополнительных начислений к основному размеру пенсии "за особые заслуги" в размере до 40% от уровня минимальной пенсии (прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто из женщин сможет получить доплату в размере 40%

По данным ПФУ, право на дополнительную ежемесячную выплату к основной пенсии предоставляется многодетным матерям, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей. Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Соответствующая надбавка является дополнением к базовой пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца.

Согласно законодательству, женщины, родившие и воспитавшие пятерых детей, имеют право на досрочный выход на пенсию с 50 лет при наличии 15 лет стажа. Также это право распространяется в случае усыновления детей.

Размер выплаты привязан к минимальной пенсии (прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — 2 595 гривен в 2026 году), который может подлежать пересмотру.

Сумма выплаты зависит от количества детей и составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, или от 908,25 грн до 1038,00 грн.

В 2026 году украинки могут рассчитывать на следующие суммы доплат в зависимости от количества детей:

Пять детей — 35% (908 грн);

Шесть детей — 36% (934 грн);

Семь детей — 37% (960 грн);

Восемь детей — 38% (986 грн);

Девять детей — 39% (1012 грн);

Десять детей — 40 % (1038 грн).

В случае смерти матери доплату могут учесть при оформлении пенсии в связи с потерей кормильца для членов семьи. Размер составит 70% от надбавки на одного человека или 90% — для двух и более.

Как женщинам оформить надбавку к пенсии

Если украинки подпадают под вышеуказанные условия, то для оформления пенсии за особые заслуги им необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда. В целом нужно выполнить следующие шаги:

Подать заявление в ПФУ лично или через личный кабинет на портале фонда; Подготовить оригиналы свидетельств о рождении всех детей (если дети были усыновлены, то необходимо предоставить документы, подтверждающие законный статус усыновления); Убедиться в наличии документального подтверждения факта воспитания детей до 6-летнего возраста; Отследить изменения прожиточного минимума, ведь от него напрямую зависит окончательная сумма доплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые граждане имеют право на повышенную пенсию. Согласно нормам законодательства, речь идет о фиксированном размере выплат. Их предоставляют членам семей военнослужащих, пропавших без вести при защите страны от агрессии РФ. Предусматривается начисление доли в размере 70% денежного довольствия военнослужащего. Такую сумму выплачивают родителям (одному из родителей), супруге или супругу.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторым работникам при оформлении пенсии по возрасту выплачивают единовременную денежную помощь. Ее сумма составляет 10 месячных пенсий. В частности, если назначат выплату в размере 8 000 грн, то начислят 80 000 грн. Однако речь идет о работниках учреждений государственной или коммунальной формы собственности.