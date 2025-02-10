Пенсии военных — как влияют на размер выплат вознаграждения от 30 до 100 тыс. грн

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским военнослужащим предоставляется право на пенсионные выплаты на особых условиях. Известно, какими будут размеры будущих выплат для бойцов, которым выплачивают дополнительное вознаграждение до 100 тыс. грн.

Об этом говорится в законе № 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и в законе 1932-XII "Об обороне Украины".

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Условия назначения пенсионных выплат для военных

Согласно требованиям законодательства, пенсия за выслугу лет назначается лицам, имеющим календарную выслугу в не менее 20 лет в размере 50% от общей суммы денежного обеспечения бойца по последней занимаемой им должности.

В случае превышения установленной нормы количества лет выслуги — за каждый дополнительный год свыше 20 лет будут доплюсовывать по 3% от суммы его заработной платы.

Если гражданин получает пенсионную выплату со смешанным страховым стажем, из которых половина из 20 лет стажа считается военной выслугой, то при таких обстоятельствах пенсия составит 50% за 25 лет страхового стажа. После чего за каждый полный год стажа свыше 25 лет будут добавлять по 1% от размера зарплаты.

Как дополнительное вознаграждение влияет на будущую пенсию

Как известно, выплаты украинских военнослужащих состоят из двух частей:

ежемесячное денежное обеспечение (в частности, оклад в 20,13 тыс. грн);

вознаграждение, установленное на период военного положения, в сумме 30, 50, 100 тыс. грн.

Вопрос дополнительного вознаграждения прописан в правительственном постановлении №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Их выплачивают пропорционально времени выполнения таких задач.

Однако в вопросе назначения и расчета размера будущей пенсии для военных многотысячные дополнительные доплаты не принимают во внимание, поскольку выплаты считаются непостоянными и зависят от того, какие задачи выполняют бойцы.

От чего зависит размер пенсии бойцов

Конечный размер пенсии военнослужащих зависит от суммы денежного обеспечения, которое имеют по последней занимаемой должности. Специалисты ПФУ для расчета размера выплаты берут не все его составляющие, а только те, которые считаются постоянными и ежемесячными (в частности, оклад).

Кроме вознаграждения, не учитывается при расчете пенсии финпомощь на оздоровление или помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Ранее мы рассказывали, что, если гражданин на момент призыва на военную службу в особый период работал на работе, дающей право на назначение пенсии на льготных условиях, то период соответствующей службы должны засчитывать в общий стаж. Таким образом, это даст право такому человеку получить льготную пенсию по возрасту.

Еще мы писали о том, какие в 2025 году особенности начислений и какие минимальные размеры пенсий по инвалидности. В страховой стаж, влияющий на пенсию, включают также период с момента установления инвалидности человеку до достижения 60-летнего возраста, а размер пенсии для лиц, имеющих инвалидность первой группы, составляет 2,76 тыс. грн.