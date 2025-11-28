Видео
Доллар восстанавливает силы — что происходит на черном рынке

Доллар восстанавливает силы — что происходит на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 15:50
Курс доллара на черном рынке — за сколько продают и покупают валюту
Доллары в руках. Фото: Unsplash

Национальный банк Украины в пятницу, 28 ноября, снизил курс доллара по отношению к гривне на 11 копеек до 42,1928 грн/долл. В банках ситуация стабильная — стоимость американской валюты повысилась в продаже всего на 1 копейку — до 42,49 грн/долл. Покупают доллары, как и сутками ранее, по 42,05 грн. А вот на черном рынке ситуация несколько иная.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Что происходит с курсом доллара на черном рынке

По состоянию на утро 28 ноября, согласно данным мониторингового портала "Курс Украины", частные лица давали за доллар 42,30 грн. Курс продажи стартовал с отметки 42,389 грн/долл.

В течение дня и примерно до 14:00 ситуация на черном рынке была достаточно спокойной и стоимость американской валюты, если и менялась, то несущественно.

Однако уже после 14:30 курс доллара резко пошел вверх. Ценник для продажи вырос до 42,394 грн/долл., а буквально через несколько десятков минут — до 42,399 грн/долл.

Покупать валюту ближе к 15:00 частники тоже были готовы по стоимости выше, чем утром — по 42,321 грн/долл.

Как НБУ влияет на курс доллара

Без вмешательства регулятора в функционирование рынка украинцы покупали бы доллары в несколько раз дороже. Об этом рассказал первый заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук в YouTube-подкасте Центра экономической стратегии.

Он пояснил, что НБУ работает по такой схеме: продает на рынке определенный объем валюты, который называется "структурная интервенция", и дальше позволяет курсу с учетом этой суммы соответственно реагировать.

"Если бы мы не продавали, условно, ежемесячно по 3 млрд долларов США, то имели бы под 200 млрд наших международных резервов. В каком-то очень гипотетическом сценарии. Но тогда курс составлял бы не 43 грн, а 143 грн за доллар", — уточнил Сергей Николайчук.

Этот механизм, по мнению чиновников Национального банка, является наиболее адекватным и позволяет, с одной стороны, обеспечивать нормальное финансирование валютного рынка, а с другой — усиливать управляемую гибкость курса.

Ранее мы рассказывали, что может быть с курсом доллара и евро в Украине после войны.

Также узнавайте, чего ожидать от доллара в Черную пятницу.

Автор:
Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
