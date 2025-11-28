Курс долара на чорному ринку — за скільки продають та купують валюту

Долари в руках. Фото: Unsplash

Національний банк України у п'ятницю, 28 листопада, знизив курс долара щодо гривні на 11 копійок до 42,1928 грн/дол. В банках ситуація стабільна — вартість американської валюти підвищилася у продажу на лише 1 копійку — до 42,49 грн/дол. Купують долари, як і добою раніше, по 42,05 грн. А от на чорному ринку ситуація дещо інша.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Станом на ранок 28 листопада, згідно з даними моніторингового порталу "Курс України", приватні особи давали за долар 42,30 грн. Курс продажу стартував з позначки 42,389 грн/дол.

Протягом дня й приблизно до 14:00 ситуація на чорному ринку була досить спокійною й вартість американської валюти, якщо й змінювалася, то несуттєво.

Проте вже після 14:30 курс долара різко пішов вгору. Цінник для продажу зріс до 42,394 грн/дол., а буквально за декілька десятків хвилин — до 42,399 грн/дол.

Купувати валюту ближче до 15:00 приватники теж були готові за вартістю вищою, ніж вранці — по 42,321 грн/дол.

Як НБУ впливає на курс долара

Без втручання регулятора в функціонування ринку українці купували б долари в декілька разів дорожче. Про це розповів перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук у YouTube-подкасті Центру економічної стратегії.

Він пояснив, що НБУ працює за такою схемою: продає на ринку певний обсяг валюти, який має назву "структурна інтервенція", і далі дозволяє курсу з урахуванням цієї суми відповідно реагувати.

"Якби ми не продавали, умовно, щомісяця по 3 млрд доларів США, то мали б під 200 млрд наших міжнародних резервів. В якомусь дуже гіпотетичному сценарії. Але тоді курс становив би не 43 грн, а 143 грн за долар", — уточнив Сергій Ніколайчук.

Цей механізм, на думку посадовців Національного банку, є найбільш адекватним і дозволяє, з одного боку, забезпечувати нормальне фінансування валютного ринку, а з іншого — посилювати керовану гнучкість курсу.

Раніше ми розповідали, що може бути з курсом долара та євро в Україні після війни.

Також дізнавайтеся, чого очікувати від долара у Чорну п'ятницю.