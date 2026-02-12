Курс доллара в обменниках пошел вверх — за сколько можно купить и продать валюту

Доллары в руках. Фото: Freepik

Официальный курс доллара в Украине в четверг, 12 февраля, снизился на 6 копеек до 43,0318 грн. Банки также пересмотрели прайсы и американская валюта подешевела до 43,30 грн/долл. в продаже и 42,75 грн/долл. в покупке.

Динамика курса доллара в обменниках

В начале суток 12 февраля стоимость американской валюты на наличном рынке, по данным сервиса "Минфин", составляла 43,15 грн/долл. в продаже и 43,04 грн/долл. в покупке.

Почти полсуток в обменниках наблюдался полный "штиль" — курс доллара держался на одном уровне. Около 12:00 валюта подешевела до 43,10 грн/долл. в продаже и 43,0 грн/долл. в покупке.

Однако буквально через час ситуация изменилась и курс начал уверенно идти вверх. Уже в 15:00 американская валюта в продаже обновилась до утреннего показателя — 43,15 грн/долл., а курс покупки стал даже выше того, что был в начале суток — 43,05 грн/долл. Сейчас динамика указывает на то, что доллар в обменниках не планирует останавливаться и до конца дня может подорожать еще больше.

Курс доллара в обменниках 12 февраля

Как не потерять свои деньги при обмене валют

Когда возникает потребность срочно купить или продать иностранную валюту, люди часто действуют импульсивно, и именно это становится причиной финансовых потерь, рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансист Богдан Яремчик.

В частности, некоторые украинцы избегают банков или официальных обменных пунктов, выбирая черный рынок из-за более привлекательного курса. Однако такая экономия может обернуться встречей с мошенниками.

В то же время риски связаны не только с местом обмена. Распространенными ошибками остаются:

ориентация исключительно на курс без учета комиссий и дополнительных условий;

осуществление операций в непроверенных пунктах;

отсутствие проверки банкнот сразу после получения;

принятие решений под влиянием эмоций, новостей или слухов.

"Обмен валюты следует рассматривать не как способ быстрого заработка, а как инструмент сохранения средств. Поэтому к этому вопросу нужно подходить с "холодной головой", — констатировал Богдан Яремчик.

Он также добавил, что еще одной стратегической ошибкой является сохранение всех сбережений в одной валюте, несмотря на экономические риски и колебания рынка.

