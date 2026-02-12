Відео
Відео

Долар в обмінниках "заворушився" — як змінився курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 15:51
Курс долара в обмінниках пішов вгору — за скільки можна купити й продати валюту
Долари в руках. Фото: Freepik

Офіційний курс долара в Україні у четвер, 12 лютого, знизився на 6 копійок до 43,0318 грн. Банки також переглянули прайси й американська валюта подешевшала до 43,30 грн/дол. у продажу та 42,75 грн/дол. у купівлі. 

Новини.LIVE з’ясували, що відбувається з доларом на готівковому ринку. 

Читайте також:

Динаміка курсу долара в обмінниках

На початку доби 12 лютого вартість американської валюти на готівковому ринку, за даними сервісу "Мінфін", становила 43,15 грн/дол. у продажі та 43,04 грн/дол. у купівлі. 

Майже пів доби в обмінниках спостерігався повний "штиль" — курс долара тримався на одному рівні. Близько 12:00 валюта подешевшала до 43,10 грн/дол. у продажу та 43,0 грн/дол. у купівлі. 

Проте буквально за годину ситуація змінилася й курс почав впевнено йти вгору. Вже о 15:00 американська валюта у продажу оновилася до ранкового показника — 43,15 грн/дол., а курс купівлі став навіть вищим за той, що був на початку доби — 43,05 грн/дол. Наразі динаміка вказує на те, що долар в обмінниках не планує зупинятися й до кінця дня може подорожчати ще більше. 

Курс долара в обмінниках 12 лютого
Курс долара в обмінниках 12 лютого

Як не втратити свої гроші при обміні валют

Коли виникає потреба терміново купити або продати іноземну валюту, люди часто діють імпульсивно,  і саме це стає причиною фінансових втрат, розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансист Богдан Яремчик. 

Зокрема, деякі українці уникають банків чи офіційних обмінних пунктів, обираючи чорний ринок через привабливіший курс. Проте така економія може обернутися зустріччю з шахраями.

Водночас ризики пов’язані не лише з місцем обміну. Поширеними помилками залишаються:

  • орієнтація виключно на курс без врахування комісій і додаткових умов;
  • здійснення операцій у неперевірених пунктах;
  • відсутність перевірки банкнот одразу після отримання;
  • ухвалення рішень під впливом емоцій, новин або чуток.

"Обмін валюти варто розглядати не як спосіб швидкого заробітку, а як інструмент збереження коштів. Тому до цього питання потрібно підходити з "холодною головою", — констатував Богдан Яремчик.

Він також додав, що ще однією стратегічною помилкою є  збереження всіх заощаджень в одній валюті, не зважаючи на економічні ризики та коливання ринку.

Раніше ми розповідали, в якій валюті краще зберігати гроші

Також дізнавайтеся, як вигідно обміняти 10 000 грн в Україні.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
