Доллар в обменниках демонстрирует нетипичный тренд — куда движется курс валюты

Доллар в обменниках устроил качели — куда движется курс
Во вторник, 17 февраля, Национальный банк Украины ослабил гривну по отношению к доллару на 7 копеек — до 43,1705 грн/долл. Курс американской валюты в банках также вырос на 9 копеек как в продаже, так и в покупке — до 43,485 грн/долл. и 42,975 грн/долл. соответственно.
Новини.LIVE рассказывают, что происходит с долларом на наличном рынке.
Курс валюты в обменниках
С начала суток 17 февраля на наличном рынке наблюдалось некоторое затишье, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин". Курс доллара в продаже к 11:00 держался на отметке 43,25 грн/долл. В то же время курс покупки колебался в пределах 43,13-43,16 грн/долл.
Что довольно нетипично для наличного рынка, ведь обычно обменники увеличивают маржу путем повышения курса продажи.
Ближе к обеду оба показателя рванули вверх. В продаже американская валюта подорожала до 43,27 грн/долл., а в покупке — до 43,18 грн/долл.
Однако после 14:00 доллар снова подешевел и в продаже вернулся к утреннему значению — 43,25 грн/долл., а в покупке — закрепился на уровне 43,17 грн/долл.
На сколько может вырастет курс доллара в Украине
Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в колонке Новини.LIVE рассказал, что при сохранении нынешней экономической динамики курс доллара, вероятно, будет колебаться в диапазоне 42-47 гривен. Именно такие показатели заложены властями в государственный бюджет как базовый сценарий.
В случае более активного поступления международной финансовой поддержки, по словам эксперта, гривна может удерживаться вблизи отметки 45 за доллар, тогда как задержки с помощью подтолкнут курс в сторону 47 гривен.
"Прогноз может существенно изменить завершение войны осенью или резкая радикализация летом. У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", — отметил Кущ.
Аналитик добавил, что долгосрочное давление на гривну формируют глубокие структурные проблемы - деиндустриализация, рост импортозависимости, критический торговый дефицит.
Валютные резервы позволяют Нацбанку временно сглаживать колебания, однако они не способны устранить системные перекосы. Ведь стабильность курса в значительной степени обеспечивается внешним финансированием, а не внутренним экономическим потенциалом страны.
Ранее мы рассказывали о надежной валютной стратегии, которая позволит выгодно обменять гривны.
Также узнавайте, где лучше покупать доллары и каких мест для обмена лучше избегать.
Читайте Новини.LIVE!