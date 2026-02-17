Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар в обменниках устроил качели — куда движется курс

Доллар в обменниках устроил качели — куда движется курс

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:50
Доллар в обменниках демонстрирует нетипичный тренд — куда движется курс валюты
Доллары в руках. Фото: Pixabay

Во вторник, 17 февраля, Национальный банк Украины ослабил гривну по отношению к доллару на 7 копеек — до 43,1705 грн/долл. Курс американской валюты в банках также вырос на 9 копеек как в продаже, так и в покупке — до 43,485 грн/долл. и 42,975 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с долларом на наличном рынке.

Реклама
Читайте также:

Курс валюты в обменниках

С начала суток 17 февраля на наличном рынке наблюдалось некоторое затишье, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин". Курс доллара в продаже к 11:00 держался на отметке 43,25 грн/долл. В то же время курс покупки колебался в пределах 43,13-43,16 грн/долл.

Что довольно нетипично для наличного рынка, ведь обычно обменники увеличивают маржу путем повышения курса продажи.

Ближе к обеду оба показателя рванули вверх. В продаже американская валюта подорожала до 43,27 грн/долл., а в покупке — до 43,18 грн/долл.
Однако после 14:00 доллар снова подешевел и в продаже вернулся к утреннему значению — 43,25 грн/долл., а в покупке — закрепился на уровне 43,17 грн/долл.

Курс 17 лютого
Курс доллара в обменниках 17 февраля. Фото: скриншот

На сколько может вырастет курс доллара в Украине

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в колонке Новини.LIVE рассказал, что при сохранении нынешней экономической динамики курс доллара, вероятно, будет колебаться в диапазоне 42-47 гривен. Именно такие показатели заложены властями в государственный бюджет как базовый сценарий.

В случае более активного поступления международной финансовой поддержки, по словам эксперта, гривна может удерживаться вблизи отметки 45 за доллар, тогда как задержки с помощью подтолкнут курс в сторону 47 гривен.

"Прогноз может существенно изменить завершение войны осенью или резкая радикализация летом. У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", — отметил Кущ.

Аналитик добавил, что долгосрочное давление на гривну формируют глубокие структурные проблемы - деиндустриализация, рост импортозависимости, критический торговый дефицит.

Валютные резервы позволяют Нацбанку временно сглаживать колебания, однако они не способны устранить системные перекосы. Ведь стабильность курса в значительной степени обеспечивается внешним финансированием, а не внутренним экономическим потенциалом страны.

Ранее мы рассказывали о надежной валютной стратегии, которая позволит выгодно обменять гривны.

Также узнавайте, где лучше покупать доллары и каких мест для обмена лучше избегать.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации