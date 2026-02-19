Доллар в обменниках изменил тактику — что происходит с курсом

Курс доллара в обменниках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В четверг, 19 февраля, Национальный банк Украины повысил курс доллара на 3 копейки до 43,292 грн/долл. При этом в банках американская валюта подешевела. Купить доллар можно по 43,54 грн, а продать по 43,00 грн.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с валютой на наличном рынке.

По какому курсу предлагают доллары обменники

Наличный рынок, согласно данным сервиса "Минфин", с начала суток, 19 февраля, находился в определенном "штиле". В продаже американская валюта почти пол дня удерживалась на отметке 43,30 грн/долл. Покупали доллары обменники по 43,20 грн.

И лишь после 12:00 валюта начала дешеветь. Сначала обменники ослабили курс на 1 копейку в продаже, а затем еще на 2 копейки. Поэтому в 14:00 купить валюту можно было по 43,27 грн/долл.

В то же время курс покупки снижался более умеренными темпами, однако в результате достиг отметки 43,17 грн/долл.

Курс доллара в обменниках 19 февраля

Стоит ли покупать доллары в обменниках

Финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил, что для покупки валюты лучше выбирать именно банки, даже если это требует больше времени и не всегда является самым выгодным вариантом. Именно там клиентам гарантируют законность операций, финансовую безопасность и уверенность в том, что полученные средства являются настоящими и пригодными к обращению.

"В банке курс может немного отличаться от того, что в обменниках, но любые операции с деньгами полностью легальны. То есть юридически покупатель защищен на 100%", — констатировал эксперт.

Обращение в обменные пункты, по его словам, целесообразно лишь в отдельных случаях — когда иностранная валюта нужна срочно, а возможности ждать в очередях нет. При этом пользоваться стоит исключительно услугами лицензированных и проверенных обменников, которые работают с разрешения НБУ.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году курс доллара может колебаться в пределах 42-47 грн. Однако ситуация может измениться, если осенью закончится война или, наоборот, произойдет обострение конфликта летом.

Также узнавайте, каким будет курс евро в Украине. Стоит ли ожидать удешевления валюты, учитывая обострение отношений между США и ЕС.