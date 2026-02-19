Відео
Долар в обмінниках "перевзувся" — куди рухається курс валюти

Дата публікації: 19 лютого 2026 15:56
Долар в обмінниках змінив напрямок — що відбувається з курсом
Курс долара в обмінниках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 19 лютого, Національний банк України підвищив курс долара на 3 копійки до 43,292 грн/дол. Водночас в банках американська валюта подешевшала до 43,54 грн/дол. у продажу та до 43,00 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з валютою на готівковому ринку.

Читайте також:

За яким курсом пропонують долари обмінники

Готівковий ринок, згідно з даними сервісу "Мінфін", від початку доби, 19 лютого, перебував в певному "штилі". У продажі американська валюта майже пів дня утримувався на позначці 43,30 грн/дол. Купували долари обмінники по 43,20 грн.

І лише після 12:00 валюта почала дешевшати. Спочатку обмінники послабили курс на 1 копійку у продажу, а потім ще на 2 копійки. Тож о 14:00 купити валюту можна було по 43,27 грн/дол.

Водночас курс купівлі знижувався більш помірними темпами, однак в результаті сягнув позначки 43,17 грн/дол.

Курс долара
Курс долара в обмінниках 19 лютого

 

Чи варто купувати долари в обмінниках

Фінансист Богдан Яремчик в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив, що для купівлі валюти краще обирати саме банки, навіть якщо це потребує більше часу і не завжди є найвигіднішим варіантом. Саме там клієнтам гарантують законність операцій, фінансову безпеку та впевненість у тому, що отримані кошти є справжніми й придатними до обігу.

"В банку курс може трохи відрізнятися від того, що в обмінниках, але будь-які операції з грошима повністю легальні. Тобто юридично покупець захищений на 100%", — констатував експерт.

Звернення до обмінних пунктів, за його словами, доцільне лише в окремих випадках — коли іноземна валюта потрібна терміново, а можливості чекати в чергах немає. При цьому користуватися варто виключно послугами ліцензованих та перевірених обмінників, які працюють з дозволу НБУ.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році курс долара може коливатися в межах 42–47 грн. Однак ситуація може змінитися, якщо восени закінчиться війна або, навпаки, відбудеться загострення конфлікту влітку.

Також дізнавайтеся, яким буде курс євро в Україні. Чи варто очікувати подешевшання валюти, враховуючи загострення відносин між США та ЄС.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
