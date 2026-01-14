Курс доллара в обменниках — за сколько продают и покупают валюту

Мужчина считает доллары. Фото: Pexels

В среду, 14 января, Национальный банк Украины ослабил курс доллара по отношению к гривне на 8 копеек от предыдущего уровня — до 43,1762 грн/долл. В банках валюта тоже подешевела — купить доллары можно по 43,39 грн в среднем (-11 копеек), а продать по 42,90 грн (-10 копеек).

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара в обменниках.

Что происходит с курсом валюты на наличном рынке

Доллар в обменниках в среду, 14 января, почти вернулся к показателям прошлой недели, по данным портала "Минфин".

По состоянию на 15:00 средний курс был таким:

продажа — 43,30 грн/долл;

покупка — 43,17 грн/долл.

В прошлую среду доллар в продаже стоил 43,28 грн, а в покупке — 43,07 грн. С 10 по 12 января наблюдался резкий скачок валюты и только вчера ситуация стабилизировалась.

Однако уже после 15:30 14 января на наличном рынке стал снова заметным восходящий тренд, поэтому до конца суток курс доллара может вырасти.

Курс доллара в обменниках. Фото: скриншот

К какому курсу доллара готовиться украинцам

Экономист Олег Рубель считает, что в 2026 году курс доллара будет колебаться в пределах запланированных показателей. Однако сезонных колебаний, связанных с импортом, праздниками и общей динамикой мировой экономики, избежать вряд ли удастся. В то же время уже заметен нарастающий интерес инвесторов, вызванный перспективами восстановления Украины, что может положительно повлиять на стабилизацию гривны.

"Даже при прогнозе 45 гривен за доллар возможны колебания до 50, но они будут носить сезонный и временный характер. В условиях даже частичного улучшения ситуации с безопасностью Украина будет очень активно отстраиваться, и европейские инвесторы первыми заходят в эти проекты", — отметил эксперт в комментарии журналистам Новини.LIVE.

Рубель пояснил, что в долгосрочной перспективе важную роль будет играть трансформация логистической инфраструктуры, в частности на юге Украины, которая может стать драйвером экономического роста после войны и источником стабильных доходов для регионов. Именно такое стратегическое мышление, по мнению экономиста, должно определять общую экономическую политику ближайших лет.

