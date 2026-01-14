Відео
Відео

Головна Фінанси Долар в обмінниках набирає розгін — як змінився курс валюти

Долар в обмінниках набирає розгін — як змінився курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:01
Курс долара в обмінниках — за скільки продають та купують валюту
Чоловік рахує долари. Фото: Pexels

У середу, 14 січня, Національний банк України послабив курс долара щодо гривні на 8 копійок від попереднього рівня —  до 43,1762 грн/дол. У банках валюта теж подешевшала — купити долари можна по 43,39 грн в середньому (-11 копійок), а продати по 42,90 грн (-10 копійок).

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара в обмінниках. 

Що відбувається з курсом валюти на готівковому ринку

Долар в обмінниках у середу, 14 січня, майже повернувся до показників минулого тижня, за даними порталу "Мінфін"

Станом на 15:00 середній курс був таким:

  • продаж — 43,30 грн/дол.;
  • купівля — 43,17 грн/дол.

Минулої середи долар у продажу коштував 43,28 грн, а у купівлі — 43,07 грн. З 10 по 12 січня спостерігався різкий стрибок валюти й лише вчора ситуація стабілізувалася.

Проте вже після 15:30 14 січня на готівковому ринку став знову помітним висхідний тренд, тож до кінця доби курс долара може зрости.

Курс обмінники
Курс долара в обмінниках. Фото: скриншот

 

До якого курсу долара готуватися українцям

Економіст Олег Рубель вважає, що у 2026 році курс долара коливатиметься в межах запланованих показників. Проте сезонних коливань, пов’язаних з імпортом, святами та загальною динамікою світової економіки, уникнути навряд чи вдасться. Водночас вже помітний наростальний інтерес інвесторів, викликаний перспективами відбудови України, що може позитивно вплинути на стабілізацію гривні.  

"Навіть за прогнозу 45 гривень за долар можливі коливання до 50, але вони матимуть сезонний і тимчасовий характер. За умов навіть часткового поліпшення безпекової ситуації Україна буде дуже активно відбудовуватися, і європейські інвестори першими заходять у ці проєкти", — зазначив експерт в коментарі журналістам Новини.LIVE.

Рубель пояснив, що у довгостроковій перспективі важливу роль відіграватиме трансформація логістичної інфраструктури, зокрема на півдні України, яка може стати драйвером економічного зростання після війни й джерелом стабільних доходів для регіонів. Саме таке стратегічне мислення, на думку економіста, має визначати загальну економічну політику найближчих років.

курс валют курс долара долар валюта обмінники
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
