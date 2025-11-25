Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Доллар совершил резкий разворот — какой курс на черном рынке

Доллар совершил резкий разворот — какой курс на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 17:35
обновлено: 16:03
Доллар на черном рынке демонстрирует интересный тренд — что произошло с курсом валюты
Человек считает доллары. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины 25 ноября повысил курс доллара по отношению к гривне на 10 копеек до 42,3713 грн/долл. В банках ситуация аналогичная — по сравнению с предыдущими сутками американская валюта подорожала до 42,20 (+0,10) грн в покупке и до 42,60 (+0,10) грн в продаже. А вот на черном рынке ситуация сегодня кардинально иная.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Что происходит с курсом доллара на черном рынке

В начале торгового дня — в 8:30 утра — частные лица продавали американскую валюту по 42,613 грн/долл., а покупать были готовы по 42,474 грн/долл., как свидетельствуют данные мониторингового ресурса "Курс Украины". И в течение нескольких часов ситуация практически не менялась — были лишь незначительные колебания то в меньшую, то в большую сторону.

Однако уже около 12:00 курс доллара на черном рынке начал резко падать, цифры менялись буквально ежеминутно:

  • 12:20: продажа — 42,591 грн/долл., покупка — 42,465 грн/долл;
  • 13:00: продажа — 42,554 грн/долл., покупка — 42,448 грн/долл;
  • 14:00: продажа — 42,535 грн/долл., покупка — 42,419 грн/долл;
  • 15:00: продажа — 42,519 грн/долл., покупка — 42,400 грн/долл.

Ближе к 16:00 курс доллара снизился еще на несколько делений и, похоже, пока останавливаться не планирует.

Стоит ли сейчас покупать доллары и каким будет курс в дальнейшем

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что сильной девальвации национальной валюты в ближайшее время не предвидится. По его мнению, приближение Черной пятницы не способно повлиять на ситуацию.
"Покупательная способность граждан сейчас не очень большая. И даже если кто-то планировал шопинг в Черную пятницу, копил деньги, я не думаю, что все побегут сдавать доллары, получать гривны и покупать какие-то джинсы. Такое возможно, но не в масштабе, который способен будет влиять на курс", — отметил экономист.

Плотников убежден, что на следующей неделе официальный курс вернется к устойчивому диапазону и будет колебаться между 41,90 и 42,15 грн/долл. Однако если надо купить крупную сумму валюты, эксперт советует сделать это заранее, ведь нисходящая динамика на украинском валютном рынке осталась в прошлом.

Ранее мы объясняли, какие купюры доллара не стоит хранить и лучше обменять.

Также узнавайте, что будет с курсом доллара в Украине зимой.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
