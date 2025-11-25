Долар на чорному ринку демонструє цікавий тренд — що сталося з курсом валюти

Людина рахує долари. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України 25 листопада підвищив курс долара щодо гривні на 10 копійок до 42,3713 грн/дол. В банках ситуація аналогічна — порівняно з попередньою добою американська валюта здорожчала до 42,20 (+0,10) грн у купівлі та до 42,60 (+0,10) грн у продажу. А от на чорному ринку ситуація сьогодні кардинально інша.

Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

На початку торговельного дня — о 8:30 ранку — приватні особи продавали американську валюту по 42,613 грн/дол., а купувати були готові по 42,474 грн/дол., як свідчать дані моніторингового ресурсу "Курс України". І протягом кількох годин ситуація практично не змінювалася — були лише незначні коливання то в менший, то в більший бік.

Проте вже близько 12:00 курс долара на чорному ринку почав різко падати, цифри змінювалися буквально щохвилини:

12:20: продаж — 42,591 грн/дол., купівля — 42,465 грн/дол.;

13:00: продаж — 42,554 грн/дол., купівля — 42,448 грн/дол.;

14:00: продаж — 42,535 грн/дол., купівля — 42,419 грн/дол.;

15:00: продаж — 42,519 грн/дол., купівля — 42,400 грн/дол.

Ближче до 16:00 курс долара знизився ще на кілька поділок і, видається, поки зупинятися не планує.

Чи варто зараз купувати долари та яким буде курс надалі

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що сильної девальвації національної валюти найближчим часом не передбачається. На його думку, наближення Чорної п'ятниці не здатне вплинути на ситуацію.

"Купівельна спроможність громадян зараз не дуже велика. І навіть якщо хтось планував шопінг у Чорну п'ятницю, накопичував гроші, я не думаю, що всі побіжать здавати долари, отримувати гривні й купувати якісь джинси. Таке можливо, але не в масштабі, який здатен впливатиме на курс", — зазначив економіст.

Плотніков переконаний, що наступного тижня офіційний курс повернеться до сталого діапазону і буде коливатися між 41,90 та 42,15 грн/дол. Однак якщо треба купити чималу суму валюти, експерт радить зробити це заздалегідь, адже низхідна динаміка на українському валютному ринку залишилася в минулому.

