Курс доллара на черном рынке — какую нестандартную динамику продемонстрировала валюта

Главный финансовый регулятор Украины — Нацбанк — во вторник, 16 декабря, повысил курс доллара на 5 копеек до 42,2451 грн. В то же время банки изменили цифры в другую сторону — в продаже американская валюта подешевела на 5 копеек от вчерашнего показателя — до 42,40 грн/долл. Курс покупки остался на том же уровне — 42,0 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

За сколько продают и покупают валюту частники

Утром вторника, 16 декабря, разница между курсами продажи и покупки доллара на черном рынке была достаточно существенной, как свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины". Отдавали валюту частник по 42,352 грн/долл., а принимали по 42,247 грн/долл.

Однако уже в 10:00 часов рынок начал демонстрировать интересную динамику — курс продажи снизился до 42,338 грн/долл., а покупки, наоборот, подскочил до 42,250 грн/долл.

Около 11:00 спред еще сократился:

продажа — 42,333 грн/долл;

покупка — 42,253 грн/долл.

Эта тенденция продолжилась и дальше — в 12:00 курс на черном рынке купить доллар можно было за 42,338 грн, а продать — за 42,258 грн.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Что будет с курсом доллара до конца декабря

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что на следующей неделе не предвидится никаких сдвигов, которые могли бы повлиять на валютный рынок Украины и всколыхнуть его. Поэтому умеренный восходящий тренд сохранится.

"Нынешняя постепенная девальвация гривны будет продолжаться. Я не вижу до конца года (и тем более на следующей неделе) чего-то такого, что привело бы к внезапному обесцениванию или укреплению валюты", — констатировал Плотников.

Эксперт прогнозирует медленный выход курса к 42,50 грн/долл. на конец 2025 года. Вероятность приближения этого показателя к 43 грн низкая. Только после рождественско-новогодних праздников, в зависимости от объемов западной помощи, можно говорить о замедлении или ускорении девальвации гривны.

