Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доллар реагирует на геополитику — как изменился курс валюты в обменниках

Доллар реагирует на геополитику — как изменился курс валюты в обменниках

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 15:52
Доллар в обменниках берет новую высоту — что происходит с курсом валюты
Курс доллара в обменниках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В среду, 4 марта, Нацбанк повысил курс доллара на 22 копейки до 43,4548 грн, что является новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд фиксировали 19 января 2026 года — тогда официальный доллар стоил 43,41 грн. В банках котировки выроси на 28 копеек в продаже и на 25 копеек в покупке до 43,85 грн/долл. и 43,375 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с валютой на наличном рынке.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара в обменниках

В начале суток, 4 марта, доллар в обменных пунктах продавали по 43,56 грн, а покупали по 43,40 грн, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин".

Примерно до 10:00 утра ситуация на наличном рынке была достаточно спокойной и стоимость валюты удерживалась на одном уровне почти без колебаний. После котировки резко рванули вверх и уже в 12:00 доллар подорожал до 43,79 в продаже и 43,56 в покупке.

Через пару часов курс подскочил еще выше. Продавали валюту по 43,95 грн/долл., а покупали по 43,70 грн/долл.

Обмінники
Курс доллара в обменниках 4 марта

 

Сколько будет стоить валюта 5 марта

На 5 марта 2026 г. Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,717 грн. Так что американская валюта подорожает еще на 26 копеек по отношению к гривне, достигнув очередного рекорда.

В то же время, европейская валюта подорожает еще более ощутимо — на 37 копеек. По данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс евро в четверг составит 50,8341 грн. В то время как в среду, 4 марта, валюта стоит 50,4597 грн.

На сколько может вырасти курс доллара

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ, рассказал в колонке Новини.LIVE, что в течение 2026 года курс доллара может колебаться в пределах 42-47 грн за доллар. Если международная помощь будет поступать вовремя, курс может оставаться ближе к 45 грн/долл. Задержки с финансированием способны подтолкнуть его к 47 грн/долл.

Однако, по словам эксперта, ситуация может измениться, если осенью закончится война или, наоборот, произойдет обострение конфликта.

"У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", — отметил он.

Алексей Кущ добавил, что валютные резервы НБУ помогают корректировать ситуацию, но не устраняют фундаментальные проблемы. Поэтому фактическая стабильность гривны поддерживается внешними кредитами, а не внутренней экономикой.

Ранее мы рассказывали, как украинцам обезопасить себя от возможного финансового кризиса, грозящего миру на фоне геополитической нестабильности. Какие инструменты выбрать, чтобы сохранить и приумножить накопления.

Также узнавайте, что будет с курсом доллара в марте 2026 года. Есть ли основания ждать снижения стоимости американской валюты.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации