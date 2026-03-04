Доллар в обменниках берет новую высоту — что происходит с курсом валюты

Курс доллара в обменниках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В среду, 4 марта, Нацбанк повысил курс доллара на 22 копейки до 43,4548 грн, что является новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд фиксировали 19 января 2026 года — тогда официальный доллар стоил 43,41 грн. В банках котировки выроси на 28 копеек в продаже и на 25 копеек в покупке до 43,85 грн/долл. и 43,375 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с валютой на наличном рынке.

Реклама

Читайте также:

Курс доллара в обменниках

В начале суток, 4 марта, доллар в обменных пунктах продавали по 43,56 грн, а покупали по 43,40 грн, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин".

Примерно до 10:00 утра ситуация на наличном рынке была достаточно спокойной и стоимость валюты удерживалась на одном уровне почти без колебаний. После котировки резко рванули вверх и уже в 12:00 доллар подорожал до 43,79 в продаже и 43,56 в покупке.

Через пару часов курс подскочил еще выше. Продавали валюту по 43,95 грн/долл., а покупали по 43,70 грн/долл.

Курс доллара в обменниках 4 марта

Сколько будет стоить валюта 5 марта

На 5 марта 2026 г. Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,717 грн. Так что американская валюта подорожает еще на 26 копеек по отношению к гривне, достигнув очередного рекорда.

В то же время, европейская валюта подорожает еще более ощутимо — на 37 копеек. По данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс евро в четверг составит 50,8341 грн. В то время как в среду, 4 марта, валюта стоит 50,4597 грн.

На сколько может вырасти курс доллара

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ, рассказал в колонке Новини.LIVE, что в течение 2026 года курс доллара может колебаться в пределах 42-47 грн за доллар. Если международная помощь будет поступать вовремя, курс может оставаться ближе к 45 грн/долл. Задержки с финансированием способны подтолкнуть его к 47 грн/долл.

Однако, по словам эксперта, ситуация может измениться, если осенью закончится война или, наоборот, произойдет обострение конфликта.

"У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне", — отметил он.

Алексей Кущ добавил, что валютные резервы НБУ помогают корректировать ситуацию, но не устраняют фундаментальные проблемы. Поэтому фактическая стабильность гривны поддерживается внешними кредитами, а не внутренней экономикой.

Ранее мы рассказывали, как украинцам обезопасить себя от возможного финансового кризиса, грозящего миру на фоне геополитической нестабильности. Какие инструменты выбрать, чтобы сохранить и приумножить накопления.

Также узнавайте, что будет с курсом доллара в марте 2026 года. Есть ли основания ждать снижения стоимости американской валюты.