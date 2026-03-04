Долар в обмінниках бере нову висоту — як змінився курс валюти

Курс долара в обмінниках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 4 березня, Національний банк України підвищив курс долара на 22 копійки до 43,4548 грн, що є новим історичним максимумом. Попередній рекорд фіксували 19 січня 2026 року — тоді офіційний долар коштував 43,41 грн. В банках американська валюта подорожчала на 28 копійок у продажу та на 25 копійок у купівлі — до 43,85 грн/дол. та 43,375 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з валютою на готівковому ринку.

Реклама

Читайте також:

Курс долара в обмінниках

На початку доби, 4 березня, долар в обмінних пунктах продавали по 43,56 грн, а купували по 43,40 грн, як свідчать дані сервісу "Мінфін".

Приблизно до 10:00 ранку ситуація на готівковому ринку була досить спокійною і вартість валюти втримувалася на одному рівні майже без коливань. Після котирування різко рвонули вгору й вже о 12:00 долар подорожчав до 43,79 у продажу та 43,56 у купівлі.

За пару годин курс підскочив ще вище. Продавали валюту по 43,95 грн/дол., а купували по 43,70 грн/дол.

Курс долара в обмінниках 4 березня

Скільки коштуватиме валюта 5 березня

На 5 березня 2026 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,717 грн. Тож американська валюта здорожчає ще на 26 копійок щодо гривні, сягнувши чергового рекорду.

Водночас європейська валюта подорожчає ще більш відчутно — на 37 копійок. За даними, оприлюдненими на сайті НБУ, офіційний курс євро у четвер становитиме 50,8341 грн. Тоді як у у середу, 4 березня, валюта коштувала 50,4597 грн.

На скільки може зрости курс долара

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ, розповів у колонці Новини.LIVE, що протягом 2026 року курс долара може коливатися в межах 42–47 грн за долар. Якщо міжнародна допомога буде надходити вчасно, курс може залишатися ближче до 45 грн/дол. Затримки з фінансуванням здатні підштовхнути його до 47 грн/дол.

Однак, за словами експерта, ситуація може змінитися, якщо восени закінчиться війна або, навпаки, відбудеться загострення конфлікту.

"У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", — зазначив він.

Олексій Кущ додав, що валютні резерви НБУ допомагають коригувати ситуацію, але не усувають фундаментальні проблеми. Тож фактична стабільність гривні підтримується зовнішніми кредитами, а не внутрішньою економікою.

Раніше ми розповідали, як українцям убезпечити себе від можливої фінансової кризи, що загрожує світу на тлі геополітичної нестабільності. Які інструменти обрати, щоб зберегти і примножити накопичення.

Також дізнавайтеся, що буде з курсом долара в березні 2026 року. Чи є підстави чекати зниження вартості американської валюти.