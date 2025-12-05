Видео
Главная Финансы Доллар подбросил сюрприз — что произошло с курсом на черном рынке

Доллар подбросил сюрприз — что произошло с курсом на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 15:50
Курс доллара на черном рынке — какую тенденцию демонстрирует валюта
Доллары в руках. Фото: Pixabay

Доллар в Украине в пятницу, 5 декабря, продемонстрировал нетипичную тенденцию как для конца недели. НБУ снизил курс американской валюты на 2 копейки — до 42,1838 грн/долл. В банках доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже — до 41,95 грн/долл. и 42,39 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом американской валюты на черном рынке.

Читайте также:

За сколько можно купить доллар у частников

По данным мониторингового портала "Курс Украины", черный рынок открылся в 8:30 пятницы, 5 декабря, с курсом продажи 42,257 грн/долл. На этой отметке американская валюта с незначительными колебаниями держалась почти до 14:00, а после резко начала дешеветь. Буквально за час курс снизился до 42,221 грн/долл.

По какому курсу принимают доллары на черном рынке

В этом сегменте скачки были более резкими и существенными. Утром частники давали за доллар 42,170 грн. Около 9:00 утра повысили планку до 42,191 грн/долл.

В 11:00 доллар можно было сдать уже по 42,196 грн. Но после 12:00 ситуация кардинально изменилась и доллар начал резко дешеветь. Поэтому те, кто в этот период решил избавиться от валютных накоплений, смог обменять их у частников по такому курсу:

  • 12:30 — 42,172 грн/долл;
  • 13:00 — 42,161 грн/долл;
  • 13:30 — 42,155 грн/долл;
  • 14:00 — 42,149 грн/долл;
  • 14:30 — 42,112 грн/долл.

Только в 15:00 валюта начала понемногу оправляться и на черном рынке можно было получить 42,120 грн за доллар.

Курс долара
Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

 

Какие доллары сложно обменять в Украине

Некоторые обменные пункты отказываются принимать наличные 1996-2006 годов эмиссии. Поэтому украинцы нередко сталкиваются с проблемой, когда хотят продать такие доллары. Причина проблемы в том, что эти банкноты имеют устаревшие элементы защиты, поэтому усложняется определение подлинности валюты.

"Национальный банк не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее", — констатировал регулятор.

Украинцы могут жаловаться на произвол финансовых учреждений и инициировать проверки обменников. Если во время мониторинга деятельности НБУ обнаружит факт нарушения требований действующего законодательства, то применит действенные меры воздействия, например, штрафные санкции или даже аннулирование лицензии.

Ранее мы писали, как доллар может удивить украинцев в декабре.

Также узнавайте, какие купюры доллара и евро желательно заменить до конца 2025 года.

