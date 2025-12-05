Курс доллара на черном рынке — какую тенденцию демонстрирует валюта

Доллары в руках. Фото: Pixabay

Доллар в Украине в пятницу, 5 декабря, продемонстрировал нетипичную тенденцию как для конца недели. НБУ снизил курс американской валюты на 2 копейки — до 42,1838 грн/долл. В банках доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже — до 41,95 грн/долл. и 42,39 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом американской валюты на черном рынке.

За сколько можно купить доллар у частников

По данным мониторингового портала "Курс Украины", черный рынок открылся в 8:30 пятницы, 5 декабря, с курсом продажи 42,257 грн/долл. На этой отметке американская валюта с незначительными колебаниями держалась почти до 14:00, а после резко начала дешеветь. Буквально за час курс снизился до 42,221 грн/долл.

По какому курсу принимают доллары на черном рынке

В этом сегменте скачки были более резкими и существенными. Утром частники давали за доллар 42,170 грн. Около 9:00 утра повысили планку до 42,191 грн/долл.

В 11:00 доллар можно было сдать уже по 42,196 грн. Но после 12:00 ситуация кардинально изменилась и доллар начал резко дешеветь. Поэтому те, кто в этот период решил избавиться от валютных накоплений, смог обменять их у частников по такому курсу:

12:30 — 42,172 грн/долл;

13:00 — 42,161 грн/долл;

13:30 — 42,155 грн/долл;

14:00 — 42,149 грн/долл;

14:30 — 42,112 грн/долл.

Только в 15:00 валюта начала понемногу оправляться и на черном рынке можно было получить 42,120 грн за доллар.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Какие доллары сложно обменять в Украине

Некоторые обменные пункты отказываются принимать наличные 1996-2006 годов эмиссии. Поэтому украинцы нередко сталкиваются с проблемой, когда хотят продать такие доллары. Причина проблемы в том, что эти банкноты имеют устаревшие элементы защиты, поэтому усложняется определение подлинности валюты.

"Национальный банк не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее", — констатировал регулятор.

Украинцы могут жаловаться на произвол финансовых учреждений и инициировать проверки обменников. Если во время мониторинга деятельности НБУ обнаружит факт нарушения требований действующего законодательства, то применит действенные меры воздействия, например, штрафные санкции или даже аннулирование лицензии.

