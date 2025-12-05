Курс долара на чорному ринку — яку тенденцію демонструє валюта

Долари в руках. Фото: Pixabay

Долар в Україні у п'ятницю, 5 грудня, продемонстрував нетипову тенденцію як для кінця тижня. НБУ знизив курс американської валюти на 2 копійки — до 42,1838 грн/дол. В банках долар здешевшав на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу — до 41,95 грн/дол. та 42,39 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом американської валюти на чорному ринку.

Реклама

Читайте також:

За скільки можна купити долар у приватників

За даними моніторингового порталу "Курс України", чорний ринок відкрився о 8:30 п'ятниці, 5 грудня, з курсом продажу 42,257 грн/дол. На цій позначці американська валюта з незначними коливаннями трималася майже до 14:00, а після різко почала дешевшати. Буквально за годину курс знизився до 42,221 грн/дол.

За яким курсом приймають долари на чорному ринку

В цьому сегменті стрибки були більш різкими та суттєвими. Зранку приватники давали за долар 42,170 грн. Близько 9:00 ранку підвищили планку до 42,191 грн/дол.

Об 11:00 долар можна було здати вже по 42,196 грн. Але після 12:00 ситуація кардинально змінилася й долар почав різко дешевшати. Тож ті, хто в цей період вирішив позбутися валютних накопичень, зміг обміняти їх у приватників за таким курсом:

12:30 — 42,172 грн/дол.;

13:00 — 42,161 грн/дол.;

13:30 — 42,155 грн/дол.;

14:00 — 42,149 грн/дол.;

14:30 — 42,112 грн/дол.

Лише о 15:00 валюта почала потроху оговтуватись й на чорному ринку можна було отримати 42,120 грн за долар.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Які долари складно обміняти в Україні

Деякі обмінні пункти відмовляються приймати готівку 1996-2006 років емісії. Тож українці нерідко стикаються з проблемою, коли хочуть продати такі долари. Причина проблеми в тому, що ці банкноти мають застарілі елементи захисту, тому ускладнюється визначення справжності валюти.

"Національний банк не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — констатував регулятор.

Українці можуть скаржитися на свавілля фінансових установ та ініціювати перевірки обмінників. Якщо під час моніторингу діяльності НБУ виявить факт порушення вимог чинного законодавства, то застосує дієві заходи впливу, наприклад, штрафні санкції чи навіть анулювання ліцензії.

Раніше ми писали, як долар може здивувати українців у грудні.

Також дізнавайтеся, які купюри долара та євро бажано замінити до кінця 2025 року.