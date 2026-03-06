Доллар на черном рынке решил отыграться — что происходит с курсом валюты

Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 6 марта, гривна продолжила падение, однако уже более мягкими темпами. НБУ повысил курс доллара на 9 копеек до 43,8069 грн. Банки снизили котировки до 44,03 грн/долл. в продаже и 43,50 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE выяснили, по какому курсу обменивают валюту частники.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит доллар на черном рынке

Утром пятницы, 6 марта, частники продавали доллары по 43,837 грн, а покупали по 43,60 грн. Такие данные содержатся на мониторинговом портале "Курс Украины". Соответственно спред был значительно выше среднего и составлял почти 24 копейки.

Уже с 10:00 американская валюта на черном рынке начала дорожать. За час курс подскочил до 43,849 грн/долл. в продаже и 43,68 грн/долл. в покупке.

Ближе к 14:00 котировки взлетели еще больше, достигнув показателей:

продажа — 43,90 грн/долл;

покупка — 43,71 грн/долл.

После этого доллар немного ослабил хватку и начал медленно дешеветь.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

В какую валюту выгоднее инвестировать

Финансист Богдан Яремчик объяснил журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что если речь идет о небольшой сумме сбережений, например, около 10 тыс. грн, то сложные финансовые стратегии не являются оправданными.

В таком случае не стоит пытаться заработать на экзотических валютах или искать выгоду в обмене на менее распространенные мировые валюты и тому подобное. По словам эксперта, для небольших накоплений важнее простота и надежность.

"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую - в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", — констатировал Яремчик.

Когда же накопления со временем увеличатся, можно начать рассматривать другие варианты инвестирования. В частности, финансист советует обратить внимание на валютные депозиты, которые можно постепенно пополнять, или на государственные облигации (ОВГЗ), позволяющие получить вложенные средства обратно с процентами.

Ранее мы рассказывали, что стабильность евро может пошатнуться. Чтобы выгодно обменять валюту, следует активно отслеживать колебания показателей.

Также узнавайте, с какими купюрами долларов придется распрощаться. Эти деньги изымают во время обмена.