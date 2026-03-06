Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар не здається — куди рухається курс валюти на чорному ринку

Долар не здається — куди рухається курс валюти на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 15:52
Долар на чорному ринку вирішив відігратися — як змінився курс валюти
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці першого тижня весни гривня продовжила падіння, проте вже не такими різкими темпами. Нацбанк підвищив курс долара на 9 копійок до 43,8069 грн/дол. Банки знизили котирування до 44,03 грн/дол. у продажу та 43,50 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE з’ясували, за яким курсом обмінюють валюту приватники.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує долар на чорному ринку

Зранку п’ятниці, 6 березня, приватники продавали долари по 43,837 грн, а купували по 43,60 грн. Такі дані містяться на моніторинговому порталі "Курс України".  Відповідно спред був значно вищим за середній і становив майже 24 копійки. 

Вже з 10:00 американська валюта на чорному ринку почала дорожчати. За годину курс підскочив до 43,849 грн/дол. у продажу та 43,68 грн/дол. у купівлі. 

Ближче до 14:00 котирування злетіли ще більше, сягнувши показників:

  • продаж — 43,90 грн/дол.;
  • купівля — 43,71 грн/дол.

Після цього долар трохи послабив хватку й почав повільно дешевшати.

Курс на чорному
Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

В яку валюту вигідніше інвестувати

Фінансист Богдан Яремчик пояснив журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що якщо йдеться про невелику суму заощаджень, наприклад, близько 10 тис. грн, то складні фінансові стратегії не є виправданими.

У такому випадку не варто намагатися заробити на екзотичних валютах чи шукати вигоду в обміні на менш поширені світові валюти тощо. За словами експерта, для невеликих накопичень важливіші простота та надійність.

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — констатував Яремчик.

Коли ж накопичення з часом збільшаться, можна почати розглядати інші варіанти інвестування. Зокрема, фінансист радить звернути увагу на валютні депозити, які можна поступово поповнювати, або на державні облігації (ОВДП), що дають змогу отримати вкладені кошти назад із відсотками.

Раніше ми розповідали, що стабільність євро може похитнутися. Аби вигідно обміняти валюту, слід активно відстежувати коливання показників.

Також дізнавайтеся, з якими купюрами доларів доведеться розпрощатися. Ці гроші вилучають під час обміну.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації