Долар на чорному ринку вирішив відігратися — як змінився курс валюти

Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці першого тижня весни гривня продовжила падіння, проте вже не такими різкими темпами. Нацбанк підвищив курс долара на 9 копійок до 43,8069 грн/дол. Банки знизили котирування до 44,03 грн/дол. у продажу та 43,50 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE з’ясували, за яким курсом обмінюють валюту приватники.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує долар на чорному ринку

Зранку п’ятниці, 6 березня, приватники продавали долари по 43,837 грн, а купували по 43,60 грн. Такі дані містяться на моніторинговому порталі "Курс України". Відповідно спред був значно вищим за середній і становив майже 24 копійки.

Вже з 10:00 американська валюта на чорному ринку почала дорожчати. За годину курс підскочив до 43,849 грн/дол. у продажу та 43,68 грн/дол. у купівлі.

Ближче до 14:00 котирування злетіли ще більше, сягнувши показників:

продаж — 43,90 грн/дол.;

купівля — 43,71 грн/дол.

Після цього долар трохи послабив хватку й почав повільно дешевшати.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

В яку валюту вигідніше інвестувати

Фінансист Богдан Яремчик пояснив журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що якщо йдеться про невелику суму заощаджень, наприклад, близько 10 тис. грн, то складні фінансові стратегії не є виправданими.

У такому випадку не варто намагатися заробити на екзотичних валютах чи шукати вигоду в обміні на менш поширені світові валюти тощо. За словами експерта, для невеликих накопичень важливіші простота та надійність.

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — констатував Яремчик.

Коли ж накопичення з часом збільшаться, можна почати розглядати інші варіанти інвестування. Зокрема, фінансист радить звернути увагу на валютні депозити, які можна поступово поповнювати, або на державні облігації (ОВДП), що дають змогу отримати вкладені кошти назад із відсотками.

Раніше ми розповідали, що стабільність євро може похитнутися. Аби вигідно обміняти валюту, слід активно відстежувати коливання показників.

Також дізнавайтеся, з якими купюрами доларів доведеться розпрощатися. Ці гроші вилучають під час обміну.