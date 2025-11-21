Видео
Видео

Главная Финансы Доллар набирает скорость — как изменился курс на черном рынке

Доллар набирает скорость — как изменился курс на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 15:50
обновлено: 16:00
Курс доллара на черном рынке — как изменилась цена покупки и продажи валюты
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 21 ноября, американская валюта резко двинулась вверх по отношению к гривне, задав новую динамику рынку. Нацбанк Украины повысил курс от вчерашнего на 6 копеек — до 42,1549 грн/долл. В финансовых учреждениях доллар подорожал на 10 копеек как в покупке, так и в продаже.

Новини.LIVE выяснили, как ведет себя курс доллара на черном рынке.

Читайте также:

За сколько можно купить доллары у частников

Американская валюта, по данным ресурса "Курс Украины", начала торговый день с показателя 42,281 грн/долл. Однако уже через час курс набрал скорость и, не останавливаясь, начал стабильно прибавлять в цене. Так, в 12:00 частные лица готовы были продавать доллары по 42,342 грн, а в 14:30 повысили цену до 42,354 грн/долл.

Сколько дают за доллар на черном рынке

Граждане, которые не поспешили с утра сдать американскую валюту, когда частники готовы были ее покупать по 42,186 грн/долл., уже ближе к обеду могли заработать немного больше. Курс рос так:

  • 11:00 — 42,221 грн/долл;
  • 12:00 — 42,236 грн/долл;
  • 13:00 — 42,247 грн/долл;
  • 14:00 — 42,259 грн/долл;
  • 15.00 — 42,264 грн/долл.

Так что доллар в конце рабочей недели чувствует себя более чем уверенно по отношению к гривне и, похоже, менять курс в сторону удешевления пока не планирует.

Что будет с курсом доллара зимой

Экономист Юрий Гринченко пояснил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, что украинская экономика демонстрирует умеренную инфляцию, нормальную работу ключевых секторов и отсутствие панических колебаний валютных поступлений.

"Мы не видим слишком сильной инфляции, мы не видим скачков валютного курса, значительных, которые можно было бы ожидать. Мы не видим коллапса каких-то секторов экономики. И оно создает инфляционное давление, но с другой стороны, оно поддерживает одну из движущих сил поддержания украинской экономики - внутренний спрос", — отмечает экономист.

Поэтому резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы не прогнозируется. Нацбанк держит курс в рамках, где он растет медленнее, чем инфляция — это сознательное решение, которое поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность.

Впрочем, потенциал рисков никуда не исчез. Они лежат в плоскости войны, внешних рынков и бюджетной стабильности. Если хотя бы один из этих факторов изменится резко — колебания возможны.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
