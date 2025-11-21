Курс долара на чорному ринку — як змінилася ціна купівлі й продажу валюти

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 листопада, американська валюта різко рушила вгору щодо гривні, задавши нову динаміку ринку. Нацбанк України підвищив курс від учорашнього на 6 копійок — до 42,1549 грн/дол. У фінансових установах долар здорожчав на 10 копійок як у купівлі, так і в продажу.

Новини.LIVE з'ясували, як поводиться курс долара на чорному ринку.

За скільки можна купити долари у приватників

Американська валюта, за даними ресурсу "Курс України", почала торговий день з показника 42,281 грн/дол. Проте вже за годину курс набрав швидкість й, не зупиняючись, почав стабільно додавати в ціні. Так, о 12:00 приватні особи готові були продавати долари по 42,342 грн, а о 14:30 підвищили ціну до 42,354 грн/дол.

Скільки дають за долар на чорному ринку

Громадяни, які не поспішили зранку здати американську валюту, коли приватники готові були її купувати по 42,186 грн/дол., вже ближче до обіду могли заробити трохи більше. Курс зростав так:

11:00 — 42,221 грн/дол.;

12:00 — 42,236 грн/дол.;

13:00 — 42,247 грн/дол.;

14:00 — 42,259 грн/дол.;

15.00 — 42,264 грн/дол.

Тож долар наприкінці робочого тижня почувається більш ніж впевнено щодо гривні й, видається, змінювати курс у бік здешевшання поки не планує.

Що буде з курсом долара взимку

Економіст Юрій Грінченко пояснив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, що українська економіка демонструє помірну інфляцію, нормальну роботу ключових секторів і відсутність панічних коливань валютних надходжень.

"Ми не бачимо надто сильної інфляції, ми не бачимо стрибків валютного курсу, значних, які б можна було очікувати. Ми не бачимо колапсу якихось секторів економіки. І воно створює інфляційний тиск, але з іншого боку, воно підтримує один із рушійних сил підтримання української економіки — внутрішній попит", — зазначає економіст.

Тож різких стрибків курсу долара в найближчі місяці не прогнозується. Нацбанк тримає курс у рамках, де він росте повільніше, ніж інфляція — це свідоме рішення, яке підтримує споживчий попит і бізнес-активність.

Втім, потенціал ризиків нікуди не зник. Вони лежать у площині війни, зовнішніх ринків та бюджетної стабільності. Якщо хоча б один із цих факторів зміниться різко — коливання можливі.

