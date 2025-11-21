Відео
Головна Фінанси Долар набирає швидкість — як змінився курс на чорному ринку

Долар набирає швидкість — як змінився курс на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 15:50
Оновлено: 16:03
Курс долара на чорному ринку — як змінилася ціна купівлі й продажу валюти
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 листопада, американська валюта різко рушила вгору щодо гривні, задавши нову динаміку ринку. Нацбанк України підвищив курс від учорашнього на 6 копійок — до 42,1549 грн/дол. У фінансових установах долар здорожчав на 10 копійок як у купівлі, так і в продажу.

Новини.LIVE з'ясували, як поводиться курс долара на чорному ринку.

Читайте також:

За скільки можна купити долари у приватників

Американська валюта, за даними ресурсу "Курс України", почала торговий день з показника 42,281 грн/дол. Проте вже за годину курс набрав швидкість й, не зупиняючись, почав стабільно додавати в ціні. Так, о 12:00 приватні особи готові були продавати долари по 42,342 грн, а о 14:30 підвищили ціну до 42,354 грн/дол.

Скільки дають за долар на чорному ринку

Громадяни, які не поспішили зранку здати американську валюту, коли приватники готові були її купувати по 42,186 грн/дол., вже ближче до обіду могли заробити трохи більше. Курс зростав так:

  • 11:00 — 42,221 грн/дол.;
  • 12:00 — 42,236 грн/дол.;
  • 13:00 — 42,247 грн/дол.;
  • 14:00 — 42,259 грн/дол.;
  • 15.00 — 42,264 грн/дол.

Тож долар наприкінці робочого тижня почувається більш ніж впевнено щодо гривні й, видається, змінювати курс у бік здешевшання поки не планує.

Що буде з курсом долара взимку

Економіст Юрій Грінченко пояснив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, що українська економіка демонструє помірну інфляцію, нормальну роботу ключових секторів і відсутність панічних коливань валютних надходжень.

"Ми не бачимо надто сильної інфляції, ми не бачимо стрибків валютного курсу, значних, які б можна було очікувати. Ми не бачимо колапсу якихось секторів економіки. І воно створює інфляційний тиск, але з іншого боку, воно підтримує один із рушійних сил підтримання української економіки — внутрішній попит", — зазначає економіст.

Тож різких стрибків курсу долара в найближчі місяці не прогнозується. Нацбанк тримає курс у рамках, де він росте повільніше, ніж інфляція — це свідоме рішення, яке підтримує споживчий попит і бізнес-активність. 

Втім, потенціал ризиків нікуди не зник. Вони лежать у площині війни, зовнішніх ринків та бюджетної стабільності. Якщо хоча б один із цих факторів зміниться різко — коливання можливі.

Раніше ми розповідали, які купюри долара та євро бажано замінити до кінця 2025 року.

Також дізнавайтеся, чим особливі "білі" та "сині" долари

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
